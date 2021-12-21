孫東籲習慣議會上普通話發言 唯一非建制狄志遠：黃藍對決成歷史

【晴報專訊】新一屆立法會功能界別及選委會界別候任議員昨先後亮想。唯一非建制的社福界狄志遠自嘲「1比89」，他昨表示懷着孤單心情卻感一絲溫暖，指黃藍對決已成歷史。而新選制亦着重「國家隊」參與，人大政協界別陳勇指其界別被形容為「超級愛國者」，但相信其他當選者同樣愛國；本身來自招商局的商界（三）嚴剛則稱會推動中資企業融入香港；選委孫東則以普通話發言，笑指大家要習慣在會議聽到普通話。

狄志遠（中）冀民生問題上可與建制合作

選後成為焦點的狄志遠發言時指，自己多一個「1︰89」的新編號，昨懷着孤單心情到立法會，但與其他議員會面後「有點溫暖」，因不少議員都關心福利事務，如近期社福機構被削1%撥款，很多議員都認同有其他方法解決。他強調，黃藍對決已成歷史，但爭取民主是自己作為非建制的本份，會堅持到底，亦會阻止政府任意妄為。

回歸前曾任立法局議員的狄志遠又笑指是「假新丁」，但承認過往議事規則與現時很不同，後者建基於以往抗爭，惟政治氣氛已改變，部分議員更同意提名他加入福利事務委員會，冀民生問題可與建制合作。至於未來會否如昔日民主派提悼念六四議案，他稱「以前做過嘅嘢會繼續做」，又指六四是民主運動，不認為悼念會有壓力，但稱有更「聰明」做法。

陳勇：其他當選者同樣愛國

民建聯陳勇則指，有人形容其界別為「超級愛國者」，但認為其他議員都是。同樣新增的商界（三）則由中資企業選出，當選的嚴剛用略帶口音的廣東話發言，稱望未來中資企業多貢獻香港，推動香港融入國家發展。

孫東

選委會39名當選人中，城大學者孫東昨以普通話發言，笑指記者未來都要習慣於會議聽到普通話，稱選委會議員要以香港利益為依歸，在「五光十色」下，意見與直選及功能界別議員有不同亦正常，相信可求同存異。

其餘多位選委議員昨發言時都提到國新辦發表的香港民主發展白皮書，經民聯梁美芬指，西方民主不能生吞活剝強加在港，又指「愛國者治港」在全世界都天經地義。