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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

23/12/2021

獲習近平肯定工作 林鄭未回應連任

#林鄭月娥 #習近平 #北京述職
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　　【晴報專訊】特首林鄭月娥昨在北京向國家領導人述職，期間分別獲國家主席習近平及國務院總理李克強充分肯定特區政府的工作。林鄭昨晚見記者時指，高興能親自上京作任內最後一次述職，感謝兩位領導人支持，惟拒回應連任問題，僅指會一直擔任特首至明年6月30日。

 

習近平（右）昨會見上京述職的林鄭月娥（視頻片段截圖）

 

　　林鄭月娥昨晚與澳門特首賀一誠獲領導人宴請後見傳媒，稱有幸可親自上京，感謝領導人關心和支持，以至對其本人的信任。至於外界連月來關注她會否連任，她稱自己會一直會擔任第5任行政長官，直至明年6月30日，期間會處理特首選舉，但拒回應會否以「參選人」身份處理，又指述職的目標是滙報過去工作，以及簡述未來工作方向，「沒有想自己未來的事情」。

 

　　林鄭年初以視像述職獲習近平讚揚她「立場堅定、敢於擔當」，昨被問到習未再如以往般稱讚，是否代表滿意度減少，她笑指對自己工作評價不應由自己分析，但認為對方非常掌握本港最近一年發生的事。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，習避免強烈措詞是不希望外界揣測林鄭連任的機會，顯示其不希望為下任特首人選提供任何信息或暗示，現階段要防止特首選舉帶來愛國陣營不團結。

 

　　而在接見林鄭期間，習近平提到，香港過去一年不斷鞏固「由亂到治」局面，局勢不斷向好發展，且疫情防控成效明顯，在新選制下又先後成功舉行選委會及立法會選舉，另堅決執行《香港國安法》，依法止暴制亂，撥亂反正，且採取措施推動香港特別行政區融入國家發展大局，全面深化與內地交流合作。

 

習讚港疫情防控成效明顯

 

　　總理李克強則上午接見林鄭，充分肯定林鄭及特區政府工作，希望香港經濟發展可對接國家發展戰略，以至國家發展的新格局，又促特區政府續防控好疫情，聚焦經濟恢復、民生工作，讓香港廣大市民有更多的「獲得感」。

 

轉載自: 晴報

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