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23/12/2021

1月兩宗墮井意外 赤鱲角2工人疑吸沼氣亡

#墮井意外 #赤鱲角 #沼氣
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　　【晴報專訊】赤鱲角昨發生致命工業意外，2名在工地內污水井工作的工人，疑吸入沼氣不適，並在井內飛墮約1.5米，救護人員將他們救出時已昏迷，送院搶救後不治，另3名工人亦疑吸入沼氣須送院，案件列作工業意外。今次是1個多月內第2宗同類意外，死者家屬質疑工人保護設施不足，只有一個普通口罩。消息指家屬今將與機管局及承建商代表開會，討論事故相關事宜。

 

消防員奉召到場展開救援，惟兩人送院搶救後雙雙不治。

 

　　事發在昨晨9時許，警方接獲赤鱲角駿群路與東岸路交界地盤內一名34歲李姓工人報案，指38歲工人趙高與34歲工人樊柱樑當時在一個深約4米的污水井內工作時，疑吸入沼氣不適，並從2.5米深的位置跌到井底。救護員到場後將2人救出，惟當時已昏迷，送北大嶼山醫院搶救後雙雙不治，死因待驗屍確定，李男與另2名工人亦疑吸入沼氣不適送院。

 

勞工處要求停工 正調查成因

 

涉事工地涉暫停井內工程，直至勞工處信納已消除危害為止。

 

　　勞工處稱已派員到場調查，並要求承建商暫停井內工程，直至信納已消除危害為止，並正全速調查意外成因、查找責任和提出改善措施，若有人違例必依法處理。機管局則對事件表示難過，強調承辦商在開工前已進行風險評估及相關測試，有關工人均為合資格人士且曾接受相關訓練，承辨商須按程序進行安全檢查才開始工作，會配合相關調查。據悉，涉事承建商為榮興建築有限公司。

 

子女失好爸爸 工會發起籌款

 

　　據悉，樊男育有一對3歲及1歲子女，趙男則育有一名8歲女兒，兩人均已在涉事公司工作數年。樊太指，丈夫生前曾稱需落井工作，但只配備一個普通口罩，質疑涉事公司保護措施不足，又無人進行相關檢查。趙太則形容丈夫是家庭支柱，雖曾勸其轉行，但因丈夫早前借了一筆錢為家人治病，即使明知危險也得繼續工作。

 

　　協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，事件情況至今未明朗，認為如兩人是突然吸入毒氣，不排除工作期間沒適當裝備，強調如在井下工作，基本須佩備防護面罩、安全帶和氧氣瓶，又引述消息指家屬今將與機管局和僱主開會，要求交代清楚情況，另將發起籌款助兩家人渡過難關。

 

 

轉載自: 晴報

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