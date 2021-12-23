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24/12/2021

倡成人打第3針 青少年隔3月打次針 機場清潔工疑染Omicron 屯門居所圍封

#肺炎 #疫情 #第3針 #機場 #清潔工 #兆禧苑 #安禧閣 #徐樂堅 #許樹昌 #劉宇隆
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　　【晴報專訊】全港成年人均要補打第3針。衞生署下聯合科學委員會昨建議，18歲以上打復必泰第2針的6個月後應補打第3針；青少年應打第2針，間距不少於12周，以減心肌炎風險。

 

身穿保護裝備人員到屯門兆禧苑安禧閣進行圍封強檢工作

 

　　而港大和中大研究發現，打3針復必泰能敵Omicron變種，但3針科興無足夠抗體抗衡。機場有64歲男清潔工初陽且疑屬Omicron，疑曾與另一初陽患者在廁所共處受感染，列輸入相關個案，其居住屯門兆禧苑安禧閣及屯院100人須強檢。

 

　　港昨多2宗輸入確診，均涉齊針感染N501Y。初陽在10宗以下，包括1名64歲男機場清潔工，本月2至20日連續10次檢測陰性，前日轉陽，CT值達27至32，同日有病徵，有N501Y和T478K突變，疑為Omicron個案。他曾在1間專供待送院初陽輸入個案使用的洗手間儲物室逗留，同時與另一初陽患者共處，疑因而受感染；其居住的屯門兆禧苑安禧閣（A座）昨晚圍封強檢。他發病前去過屯門湖康診所及屯院臨床腫瘤科專科門診，相關100名職員要檢測。

 

12至17歲 改大腿接種防心肌炎

 

　　而繼科興後，聯合科學委員會昨開會後建議，18歲以上市民包括孕婦、哺乳婦女和新冠康復者均應補打第3針，間距為第2針後6個月；有公幹或留學需要者，可縮短到3至6個月補針；高危群組如免疫系統失調者，在第2針後4周可補針

 

劉宇隆指，港府至今未收到復必泰降齡至5歲打針數據。

 

　　至於12至17歲青少年亦應打第2針，但2針間距不能少於12周，接種位置改在大腿內側肌肉。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，本港青少年針後心肌炎個案偏高，故9月建議僅打1針，但加拿大全人口數據指，18至24歲男性的2針相距少於21日，有萬分之一機會心肌炎，若隔逾56日則為萬分之0.1機會，證明拉長間距可減心肌炎風險達90%。他指歐美、南非等地感染Omicron的無針兒童飛升，故建議港童加針，最少涉7.3萬名已打首針青少年。

 

　　衞生防護中心總監徐樂堅指，現有為年輕留學生在大腿打針，難度不大，但日後要預留空間讓青少年「除褲打針」保障私隱。

 

中大港大︰3針復必泰可抗Omicron

 

　　而新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，中大及港大最新研究發現，3針復必泰後平均中和抗體水平可達160個單位，超出保護綫所需的26單位，足以對抗Omicron；而2針科興後轉打復必泰，平均抗體水平亦達60單位。惟打3針科興或僅打2針疫苗，都無法產生足夠抗體對抗Omicron。

 

　　許指南非和英國的多Omicron輕症，多數已打針或曾感染，入深切治療部者多未打針，故本港未齊針者尤其長者、糖尿病或高血壓感染後重症機會極高。

 

劉宇隆：科興3針才完成接種

 

劉宇隆

 

　　Omicron變種削弱疫苗屏障，衞生防護中心指，本港現有34宗Omicron個案多數已打2針，少數人打了3針仍中招。劉宇隆更謂，研究顯示「打2針科興絕對不夠」，盡管世衞定義只需打2針，仍建議應打3針科興才視作「完成接種」。對會否修正「完成接種」定義至3針，徐樂堅指行政上涉及登機要求等，需時安排和商討，免令港人滯留海外。

 

　　另中大公共衞生及基層醫療學院訪問306人，發現70%人雖已打2針，惟僅42%人願打第3針；以25至34歲人士反應最差，僅31.2%人願補針。按全港人口推算，即僅25%港人願打第3針，團隊憂令本港整體疫苗保護力下降。

 

復必泰第3針 開打日未定

 

　　對全民補打復必泰時間表，徐樂堅指高危群組現已開打，參照科興經驗料「兩步走」，即高危群組接種後，便全面開放予一般市民接種。惟疫苗接種中心服務是否需延長、其他接種點及實際開打時間等，仍待其他政策局稍後公布。

 

　　徐又謂，每次預訂購疫苗時，已預估未來4至6個月用量，會按專家新建議重新計算，有信心能獲足夠復必泰供應。而港人未來是否要續補打第4、5針，他坦言很難排除可能性，但藥廠正研發第二代疫苗，考慮第4針言之尚早。

 

 

轉載自: 晴報

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