留港食玩 單車達人帶隊「闖禁區」 高性價比寒假團早爆滿

【晴報專訊】因應Omicron變種病毒出現，本港短期內仍難與外國免檢疫通關，不少熱愛旅遊的港人惟有轉投本地團懷抱。有旅行社指，以往一日遊多數是出發前3、4日才有人報名，今年提早至11月已有人報聖誕節本地團，聖誕期間出遊的數團更已滿。為增趣味性，本地團設計亦扭盡六壬，有旅行社邀單車達人帶團、亦有外島行程並主打米芝蓮美食，以高性價比吸客。

有旅行社舉辦單車遊，由單車旅遊達人帶隊，一探邊境風光。（設計圖片）

聖誕節外遊無望，本地團變得大熱。東瀛遊執行董事禤國全指，今年聖誕團反應不俗，「以往1日團多在出發前3、4日才有人報名，現在11月已有『10個8個』人報名；聖誕假嗰幾日團更已滿額。」今年更旅行社更花心思設計行程，「挑選交通不便的外島，如鹽田梓出團，因船期班次少，自行去玩難免限時限刻，不及跟團方便。」

有旅行社辦生態團遊萬宜水庫東壩及鹽田梓，參加者有得歎米芝蓮級美食。（受訪者提供）

高性價比亦是賣點。禤指，會帶客人到米芝蓮最佳食府「全記海鮮菜館」用膳，「海鮮餐都值250多元，已佔團費一半，又可免除訂位等煩惱，對客人有吸引力。」

歎米芝蓮海鮮餐

康泰旅行社則指，今年本地團主打單車遊，由單車旅遊達人蔡朗清帶隊深入邊境，可在雙魚河畔拍攝如置身「日本鐵道」的文青照，更可靠近須持禁區紙才能進入的得月樓警崗渡口橋前打卡。發言人指，中級路綫更會專走馬草壟村路，增加刺激度，「11月初已有人報名，速度算幾快。」

發達行行政經理張小姐指，11月初已有客人查詢聖誕團，客人以一家大細為主，「今年氣氛較去年好，因本地疫情緩和，又無得外遊，期望聖誕能有8至10團可成團。」她指聖誕團以「打卡任食」作賣點，如到流水響天空之鏡拍照、烏蛟騰影紅葉，又可到沙頭角農莊燒烤或吃火鍋自助餐，還有如參觀冠華食品廠、到錦田壁畫村找「劍神」張家朗壁畫等。

專車接毛孩主人同遊

香島旅遊負責人阮先生則說，今年聖誕與去年客量持平，當中以「狗狗團」最受歡迎，「帶狗狗上大帽山或荃灣、銀礦灣，有專車出行較方便主人，且有訓犬指導員處理狗狗情緒問題，推出不久即有人報名。」另尋源團則以本地歷史為賣點，如遊走中西區街道和老店了解英治時代的香港，薄扶林古村探索當年牧牛文化等。阮稱因行程涉親子遊學元素，反應不俗。