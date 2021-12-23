狗隻易主6年方知悉 漁護署被批牌照系統過時 執法被動

【晴報專訊】不少市民都有飼養寵物，惟疏忽照顧動物的案件時有發生。申訴專員公署主動調查發現，漁護署在跟進狗主涉違法個案、推動遵守法例規定及公眾宣傳等工作，均有可改善之處，甚至有狗隻換主人逾6年後漁護署才獲知悉。公署提出11項建議，並已獲漁護署全面接納。

申訴署建議漁護署可經電郵或手機短訊提醒狗主續牌

公署高級調查主任潘順蓮稱，《狂犬病條例》列明狗主的責任包括為狗隻領牌、續牌和接種疫苗，及時申報更改地址或持有人等，但署方大多只在狗隻沒被妥善管束或咬人時才執法，行動過於被動；即使狗隻沒有牌照，被帶到漁護署的動物管理中心接種疫苗或作棄養時，狗主也不會被檢控，署方的牌照及執法系統紀錄也會因過時，致無法確認畜養人身份而難以執法。

狗隻無晶片 去年檢控55主人

她引述數據指，去年被棄養的531隻狗中，68%的狗隻牌照已過期甚至沒牌照，例如前年10月署方收到一隻流浪約一年的狗隻，檢驗後顯示狗隻有晶片但牌照已過期，原狗主稱於2013年已將狗轉讓他人，惟同月漁護署才收到通知，致未能按法例在半年內控告原狗主，又未能確認新主人身份。

潘認為漁護署應更積極主動跟進涉違法個案，即使不提檢控也應考慮以其他行動，且須嚴格執行主人更改地址後作申報的規定等。對署方考慮不再接收無合理原因被棄養狗隻，申訴專員趙慧賢稱署方應先藉執法讓狗主建立守法意識。漁護署稱去年曾檢控55名無晶片狗隻的主人，未來將定期到狗隻聚集公眾地方抽查有關