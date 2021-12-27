Omicron激增14宗單日新高 嚴防第5波爆疫 公院準備900負壓床

【晴報專訊】Omicron變種個案昨日激增14宗，創本港單日新高。香港空手道代表隊赴哈薩克作賽後7人中招，5人染Omicron，成新變種爆發以來最大群組。食衞局局長陳肇始昨日指，Omicron來勢洶洶，要作「最壞打算」嚴陣以待，醫管局已準備900張負壓病床，若爆發第5波，可在1、2日內重啟亞博館隔離輕症。

當局指出，一旦爆發第5波疫情，可1、2日內重啟亞博館隔離輕症。

本港昨日多14宗Omicron個案，累計58人染疫。另多9宗輸入新症，全涉N501Y和T478K突變，有已打3針復必泰、由英國返港的男子仍中招，正待全基因測序是否屬Omicron；初陽少於10宗。石塘咀「南里壹號」因有初陽個案涉變種病毒，昨晚10時半緊急圍封禁足強檢。

初陽涉變種 「南里壹號」圍檢

空手道代表劉知名網上發帖，指其病情好轉。（劉知名&劉慕裳fb）

香港空手道隊成最大Omicron感染群組，最少7人赴哈薩克參與亞洲空手道錦標賽後染疫，當中5人確診Omicron；另有19歲女選手和26歲男選手昨日被驗出N501Y和T478K突變，有機會屬Omicron。早前已中招的空手道選手劉知名指出，其病毒量高，有喉痛、發冷、頭痛等病徵，一度感「難捱」，幸現已好轉，料最少24日後才能回家。他批評哈薩克防疫差，酒店員工執房無戴口罩，原本閉門作賽的決賽更臨時開放予當地人入場。

據他了解，賽後最少60名選手中招，包括台灣、日本、泰國、柬埔寨及科威特代表，料自己也是在賽場感染；其妹劉慕裳賽後已赴美國，暫未知有無中招。

Omicron佔輸入個案8成

陳肇始形容，Omicron來勢洶洶，佔輸入個案8成，且或影響疫苗效能，加上聖誕新年返港者多，對本港威脅高，須作「最懷打算」。港府已開跨部門會議商應對方案，促機場人員、機組及檢疫酒店員工盡快補針。

寒冷天氣下，入院人數增加，迫爆公院。

寒冷天氣亦令公院迫爆，9間醫院內科病床前日入住率破100%；急症室同期有4,300人求診。醫管局主席范鴻齡承認病床壓力上升，現時北大嶼山醫院香港感染控制中心和瑪嘉烈醫院有900張負壓病床可用，其他公院有1,100張負壓床及600張2綫病床，亞博館（AWE）有500床備用，料可應付第5波。

醫管局行政總裁高拔陞指，外防把關不會將輸入風險降至零，爆發第5波風險仍非常高，確診或有爆發式上升，遠較過去數波嚴重。他指AWE病床可在1、2日內啟用，用以分流輕症及穩定病人；當局已點算呼吸機及當值醫護名單。

對內地疫情升溫會否損中港通關，陳肇始指有聯防聯控機制處理兩地人員往來，而港康碼和口岸亦正做準備，詳情再公布。據悉中港最少要延至下月初通關，且由中央主導，未有確實日子。