  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

28/12/2021

Omicron激增14宗單日新高 嚴防第5波爆疫 公院準備900負壓床

#Omicron #肺炎疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】Omicron變種個案昨日激增14宗，創本港單日新高。香港空手道代表隊赴哈薩克作賽後7人中招，5人染Omicron，成新變種爆發以來最大群組。食衞局局長陳肇始昨日指，Omicron來勢洶洶，要作「最壞打算」嚴陣以待，醫管局已準備900張負壓病床，若爆發第5波，可在1、2日內重啟亞博館隔離輕症。

 

當局指出，一旦爆發第5波疫情，可1、2日內重啟亞博館隔離輕症。

 

　　本港昨日多14宗Omicron個案，累計58人染疫。另多9宗輸入新症，全涉N501Y和T478K突變，有已打3針復必泰、由英國返港的男子仍中招，正待全基因測序是否屬Omicron；初陽少於10宗。石塘咀「南里壹號」因有初陽個案涉變種病毒，昨晚10時半緊急圍封禁足強檢。

 

初陽涉變種 「南里壹號」圍檢

 

空手道代表劉知名網上發帖，指其病情好轉。（劉知名&劉慕裳fb）

 

　　香港空手道隊成最大Omicron感染群組，最少7人赴哈薩克參與亞洲空手道錦標賽後染疫，當中5人確診Omicron；另有19歲女選手和26歲男選手昨日被驗出N501Y和T478K突變，有機會屬Omicron。早前已中招的空手道選手劉知名指出，其病毒量高，有喉痛、發冷、頭痛等病徵，一度感「難捱」，幸現已好轉，料最少24日後才能回家。他批評哈薩克防疫差，酒店員工執房無戴口罩，原本閉門作賽的決賽更臨時開放予當地人入場。

 

　　據他了解，賽後最少60名選手中招，包括台灣、日本、泰國、柬埔寨及科威特代表，料自己也是在賽場感染；其妹劉慕裳賽後已赴美國，暫未知有無中招。

 

Omicron佔輸入個案8成

 

　　陳肇始形容，Omicron來勢洶洶，佔輸入個案8成，且或影響疫苗效能，加上聖誕新年返港者多，對本港威脅高，須作「最懷打算」。港府已開跨部門會議商應對方案，促機場人員、機組及檢疫酒店員工盡快補針。

 

寒冷天氣下，入院人數增加，迫爆公院。

 

　　寒冷天氣亦令公院迫爆，9間醫院內科病床前日入住率破100%；急症室同期有4,300人求診。醫管局主席范鴻齡承認病床壓力上升，現時北大嶼山醫院香港感染控制中心和瑪嘉烈醫院有900張負壓病床可用，其他公院有1,100張負壓床及600張2綫病床，亞博館（AWE）有500床備用，料可應付第5波。

 

　　醫管局行政總裁高拔陞指，外防把關不會將輸入風險降至零，爆發第5波風險仍非常高，確診或有爆發式上升，遠較過去數波嚴重。他指AWE病床可在1、2日內啟用，用以分流輕症及穩定病人；當局已點算呼吸機及當值醫護名單。

 

　　對內地疫情升溫會否損中港通關，陳肇始指有聯防聯控機制處理兩地人員往來，而港康碼和口岸亦正做準備，詳情再公布。據悉中港最少要延至下月初通關，且由中央主導，未有確實日子。

 

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Omicron #肺炎疫情

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk