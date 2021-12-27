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28/12/2021

商場人流升35% 酒店入住率90% 市道料旺至農曆年

#零售 #餐飲業 #酒店
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　　【晴報專訊】今年聖誕節在疫情下仍充滿氣氛，港人留港消費帶動零售及餐飲市道暢旺，有商場於聖誕假期的生意及人流按年勁升30%至35%；另因不少人趁佳節外出用膳慶祝，餐飲業指聖誕節單日生意額高達4億元，更創疫前新高，除夕及農曆新年訂座已滿逾90%；酒店業稱聖誕假期平均入住率逾70%至90%，生意較去年升15%，明年1至2月訂房率亦已滿逾半。

 

新地15大商場，包括觀塘apm，在聖誕大收旺場，人流生意升30%。（受訪者提供）

 

　　聖誕假期人頭湧湧，新地旗下15個商場，由冬至日（21日）至昨日（27日），生意及人流按年升30%，珠寶鐘錶、電子影音及餐飲的升幅最高，新地執行董事馮秀炎說，餐飲午市及晚市均爆滿，聖誕高峰期生意升逾50%。信和集團旗下3大商場，3日聖誕假期的人流亦按年升35%。

 

餐飲加價逾20% 無阻市民豪花

 

香港餐飲聯業協會會長黃家和

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，估算業界在平安夜及聖誕節每日生意額達4億元，創疫前新高，因疫情未能外遊，即使業界普遍加價20%以上，市民仍豪爽消費，除夕及農曆新年的酒店自助餐訂座已滿90%以上，中式酒樓接到公司、私人聚會訂座亦增加，強勁消費力料可延續至農曆年。

 

　　香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城亦說，聖誕假期不計及檢疫酒店，平均入住率逾70%至90%，本地客平均入住2至3晚Staycation，60%至70%入住每晚收費500至700元的4星級或以下酒店，每晚逾千元的度假式酒店，生意額亦按年增10%至15%，而除夕至農曆新年假期訂房率已滿50至60%。

 

留家或Staycation 酒吧生意僅疫前70%

 

　　酒吧業大聯盟召集人梁立仁指，平安夜及聖誕節的生意按年升逾90%，除夕預訂已爆滿，但因受防疫限制及消費模式改變，「多了人去Staycation或在家gathering」，整體生意仍只有疫前60至70%。

 

　　香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，今年聖誕消費市道暢旺，已恢復疫情前80至90%生意，但新年市道仍需視乎Omicron疫情變化，一旦收緊防疫措施將影響銷情。

 

 

轉載自: 晴報

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