首年涉200人 優先配宿舍 理大本科生科研計劃啟探究精神

【晴報專訊】培育科研人才非一朝一夕，但全天候浸淫則事半功倍。理大本學年推出「本科生科研計劃（URIS）」，參與學生可入住「科創書院」宿舍，首年涉200名學生，在導師帶領下接觸科研世界，同時學生可互相交流。

同學們參觀理大工業中心，參與工作坊，接觸新科技。（理大提供）

校方冀透過計劃啟發同學的探究精神，培育未來職場所需人才，並考慮未來將同樣模式推廣到音樂及體育範疇，成立「創意書院」。

URIS旨在鼓勵學生在本科學習開展小型研究項目，由校方安排教授指導及經費支援，每人最多可獲5萬元資助，同時可獲優先分配位於何文田的宿舍。計劃可用個人或小組方式申請，需考慮申請者平均績點及計劃書內容，本學年已接到141個研究項目申請，其中83%獲批，涉200名學生，資助逾500萬元。

科創書院院長梅國威指，書院將安排駐院導師及研究生指導URIS成員的研究項目。

科創書院院長梅國威指出，書院會安排駐院導師及研究生指導URIS成員的研究項目，並安排研究會及工作坊等，讓學生了解科技趨勢以至互相交流。

護理學3年級生Ally稱，URIS計劃讓她學習到研究方法以至不同方面的知識。

目前參與計劃的學生大部分來自STEM相關學科，亦有2成來自酒店管理、語文等看似與科研關係不大的學科，就讀護理學3年級生Ally是其中之一，她本身對研究感好奇，但不知是否合適，URIS讓她接觸到研究方法以至不同方面知識，如不屬其主修科、但感興趣的精神護理學。她稱，其導師在中學推動精神健康教育，安排大學生為中學生講解常見精神疾病，她的研究項目就是關注大學生授課前後對精神健康的看法。

她不諱言，研究過程有壓力，到考試期間要暫且放下，只能分配學期初時間完成。梅指同學要交進度報告，惟不希望加重壓力，故即使跟不上都不會懲罰。

多元培育未來職場人才

理大常務及學務副校長黃永德指，URIS及科創書院均希望讓學生提早接觸科研，因未來職場或有「今日未諗過嘅行業」，以往「訓練（學生）做會計師就做會計師」的做法已過時，冀望同學接觸多元知識，有助未來創業。他透露，校方正考慮下學年成立參考科創書院模式的「創意書院」，讓有意參與音樂、體育等範疇學生，同樣可多元發展。