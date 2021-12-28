國泰2空少疑染Omicron 檢疫違規四圍走 恐引爆第5波

【晴報專訊】Omicron社區爆發風險飈升。國泰有2名空少聖誕節由美國返港後，四出購物用膳，事後證實染變種病毒，極可能是Omicron個案。國泰承認2人未徹底遵守居家隔離要求，會按內部程序跟進。

衞生防護中心總監徐樂堅形容，現時「任何一點火花」都足以引爆第5波疫情，疫勢亦會較之前更快更急。

本港昨增6宗齊針輸入個案，5人涉N501Y及T478K突變；初陽有14宗。傳染病處主任張竹君指，昨有3名患者是國泰員工，均由美國乘貨機返港，抵港檢測呈陰性。當中46歲確診男機師上周六（25日）回港後，多數時間與2名家人留在愉景灣蘅峰曦欣閣家中，僅本周一（27日）乘船到石塘咀作檢測。現時其病毒CT值達31至33，曦欣閣昨晚圍封強檢。

其餘2名空少則是朋友，當中45歲確診空少已打3針復必泰和科興，上周五（24日）抵港，返回石塘咀南里壹號家中。但他未遵守居家隔離指引，翌日到上環購物，並到初陽空少的屯門家中食晏。至周日再做檢測，他已頭痛、流鼻水和咳嗽，翌日仍到西環餐廳買食物。現時其病毒CT值約16至22，病毒量高。

其中一名違規空少曾往又一城Apple Store

而44歲初陽空少與1名家人居於屯門嘉悅半島1座，居所昨晚圍封強檢。他上周六返港，除違規食晏外，本周一亦到又一城處理手機問題，及與家人午膳；現時病毒CT值少於30。

貨機機組檢疫收緊 首3日酒店隔離

中心指，3人因驗出N501Y及T478K突變，屬Omicron可能性高。他們在美時均留在酒店，料在當地感染，現正做全基因測序，以確認他們有沒有感染彼此。而3人均到過石塘咀檢測中心取樣，中心指因無強制檢測地點，正了解為何他們要遠道檢測。

徐樂堅（中）指目前74宗疑似或確診Omicron個案，逾50宗首4日發現，僅少數5、6日才揪出。

徐樂堅指，全球Omicron個案急增，隨返港人流上升，過去2日Omicron已佔輸入個案98%，本港社區爆發風險非常高，形容「任何一點火花」都足以引爆第5波疫情，且會較之前更快更急；或有損中港通關。

貨機機組檢疫要求隨即收緊，運房局要求全部人返港後首3日入住檢疫酒店。徐指，因病毒潛伏期或多於3日，機組回家後也不應參與聚會或到人多地方，最少應觀察7至14日。

國泰承認事件 按內部程序跟進

國泰航空企業事務總經理黃文傑承認，涉事空少回港首3日無徹底遵守公司防疫要求，會按內部程序跟進。他指，國泰已整合明年首季客貨運航班，且已要求合資格機組打第3針，惟擔心港府進一步收緊檢疫，將令班次再削減，恐再影響原已不穩的供應鏈及必需品供應。