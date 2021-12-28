西九跨年演唱會 實施人流管制 核對姓名戴手帶

【晴報專訊】本周五（31日）除夕夜，旅發局將於西九文化區邀請人氣歌手舉辦「香港跨年倒數演唱會」，惟會場外將設兩米高屏障及鐵馬，若無門票又想在「核心外圍」觀賞演唱會，便要在下午4時、實施人流管制前進場；西九發言人稱，如人數太多會封閉園區。有園區餐廳透露，入園用膳前亦須出示已訂座的姓名、電話供登記及核對，戴手帶進場。

演唱會除夕晚上10時上演，會場外設兩米高屏障及鐵馬。

萬眾期待的跨年演唱會，將於除夕晚上10時至元旦淩晨零時30分，在西九文化區藝術公園大草坪舉行，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興說，持票觀眾可提早經九龍站E4出口，經西九文化區西閘入口進入，8時起可入場。入場時須量體溫、核對身份證及門票、接受安檢及使用安心出行，並戴上識別手帶。

入場實名制 不准飲食

持票者入場時須量體溫，核對身份證及門票。

對於在大草坪外圍能否觀賞演唱會，他指大草坪周邊將設兩米高屏障及鐵馬，「無門票的市民應該看不到」。西九文化區管理局傳訊及公共事務總經理吳璟儁稱「不會趕人走」，但人數若太多會暫時封閉園區。

公園餐廳及輕食店會繼續營運，其中FAM囍公館將營運至淩晨1時，負責人稱當日訂座已滿80至90%，透露如要入園用膳，須在下午5時前經指定入口，出示訂座的姓名及電話，供人員登記及核對，再戴上手帶進場。

下午4時後限制公眾出入

當晚西九及警方會實施人流管制，公眾人士可在下午4時前自由出入，其後連接西九藝術廣場及九龍站上蓋的藝術廣場天橋將封閉，下午6時前會實施單向人流管制，只能經高鐵西九龍站綠化空間，沿柯士甸道西進入西九，並須循西九海濱長廊西閘離開。

洪又稱，現場不能飲食及須戴口罩，入場者及工作人員須接種2劑疫苗或檢測，飲水及服藥須在指定休息區，會場內分6區，每列6個座位便留空1座位，門票採取實名制，且不能轉名，冀降低感染風險。