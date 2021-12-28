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29/12/2021

官批恃人多勢眾行事 涉理大外衝突 9人暴動罪成

#理大 #暴動 #堵路 #磚頭 #汽油彈
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　　【晴報專訊】前年11月中，理大外爆發衝突，9名男女被控暴動等罪。各被告早前否認控罪，昨被裁定全部罪名成立。法官裁決時指，各被告參與的暴動人群恃人多勢眾行事，押後至明年1月中求情及判刑。

 

理大外前年11月中曾爆發衝突

 

　　9名被告為陳國威（學生，20歲）、陳子謙（會計文員，29歲）、江鏡棠（工程師，27歲）、陳霆堃（學生，20歲）、黃適哲（學生，22歲）、梁嘉星（設計師，24歲），曾倩儀（銀行職員，25歲）、鄧錦樂（無業，24歲）及詹隆享（測量主任，27歲），均被控1項暴動罪；梁、詹另被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

 

蓄意裝備參與非旁觀

 

　　法官林偉權裁決時指，案發時加士居道東行線的示威者向警察投擲磚頭及燃燒彈，西行線的示威者則手持燃燒彈等攻擊性武器，更有人嘗試燃點燃燒彈。法官裁定上述示威者的行為構成暴動。被告曾倩儀被捕時仍手持燃燒彈，陳霆堃亦被拍下於西行線的暴動中向警方逼進，法官指各被告均是蓄意裝備自己到場參與暴動，並非剛巧路過或旁觀。

 

　　法官續指，各被告不理會警方發射的催淚彈及警告，依然留在暴動現場，可見他們藉此壯大暴動人群的聲威，鼓勵其他集結者。法官又指各被告參與的暴動人群恃人多勢眾行事，遂裁定各人暴動罪成立。

 

　　法官又稱，梁在被捕時管有剪刀及打火機燃料，是打算用作縱火及掘磚。詹被捕時管有的板手，則是用作拆欄桿或路牌，遂裁定梁、詹管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成立，並將案件押後至明年1月15日求情及判刑，就兩名20歲被告索取教導所報告，期間各被告還押。

 

　　案情指，2019年11月18日，逾200名示威者在彌敦道及加士居道交界聚集及堵路，其後示威者以磚頭及擲汽油彈，衝擊警方防線，演變為暴動。警方隨後施放催淚彈，惟示威者仍與警方對峙。及至下午1時33分，9名警員於伊利沙伯醫院附近追捕示威者，拘捕9名身穿黑衣、配備防毒面罩的被告。

 

轉載自: 晴報

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