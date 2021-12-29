Omicron累計70人中招 港大研打針+噴鼻接種 可中和變種毒

【晴報專訊】Omicron變種強攻，全港增至70人感染；而在昨日輸入的14宗新症中，11宗亦疑似Omicron，再涉2機組人員。為對抗變種，港大袁國勇團隊指打PD1-受體結合域核酸疫苗（下稱PD1）後，隔3周再用減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，能有效預防新冠病毒感染鼻腔和肺部，並在動物實驗證實能中和Delta等變種，港大現正測試「1+1」疫苗對抗Omicron效果。

Omicron輸入個案增，令人憂慮或致社區爆發。

本港昨多14宗齊針輸入新症，11人驗出N501Y及T478K突變，包括44歲國泰空少、曾遊德國及西班牙的42歲女機組及36歲菲傭；另有3人打3針中招，如曾遊星、德、美的29歲男機組。另多12人證與Omicron相關，本港累計已有70人感染。

港大袁國勇團隊研發「1+1」疫苗接種方案，為實驗鼠先打PD1疫苗，再補用噴鼻疫苗，能顯著誘導外周及黏膜免疫抗體反應，包括IgA、IgG及肺部常駐多功能殺傷性T細胞。2款小鼠模型在施打「1+1」疫苗後35日，抗體成功中和Alpha、Beta及Delta等變種，保護肺部和鼻腔免受感染；PD1與噴鼻疫苗臨床研究正開展。

首劑復必泰也有效

共同領導研究的港大微生物學系教授陳志偉指，先打復必泰再噴鼻，與PD1有同樣效果；但先打科興保護較遜。而打PD1後3周再噴鼻效果最佳，打復必泰可隔3至6個月再噴鼻。目前PD1疫苗已能抗Omicron，正研再噴鼻能否加強保護，惟因本港無廠商能大量製PD1疫苗，拖慢轉化臨床使用。

另港府昨起要求貨機機組返港首3日酒店隔離，政府專家顧問許樹昌倡延長至5日集中隔離，居家檢疫亦要戴電子手環。香港物流協會會長袁美儀擔心掀機組離職潮，物流成本或漲一半。

竹篙灣停收外傭檢疫 設新酒店接收

因應Omicron來襲，竹篙灣檢疫中心下周一（1月3日）起停止接受外傭檢疫預約，以預留床位予高危區返港人士隔離。港府指，將啟動麗豪航天城酒店接收檢疫中心內的外傭，所有檢疫期在下月5日後完成個案，一律會在本周六（1月1日）轉移至新酒店；相關住宿差價由港府承擔。

麗豪航天城酒店亦成為第3間外傭指定檢疫酒店，可供應1,138個房間，每晚房價750元，較其餘兩間酒店（即華逸酒店和香港沙田萬怡酒店）的每晚650元更貴，今早開放預約。港府又預告，正聯絡另1間酒店，爭取將外傭指定檢疫酒店增至4間以應付需求。