  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

30/12/2021

Omicron累計70人中招 港大研打針+噴鼻接種 可中和變種毒

#袁國勇 #Omicron #新冠疫苗 #港大 #科興 #復必泰 #肺炎 #防疫 #噴鼻式疫苗 #陳志偉 #許樹昌 #袁美儀 #竹篙灣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】Omicron變種強攻，全港增至70人感染；而在昨日輸入的14宗新症中，11宗亦疑似Omicron，再涉2機組人員。為對抗變種，港大袁國勇團隊指打PD1-受體結合域核酸疫苗（下稱PD1）後，隔3周再用減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，能有效預防新冠病毒感染鼻腔和肺部，並在動物實驗證實能中和Delta等變種，港大現正測試「1+1」疫苗對抗Omicron效果。

 

Omicron輸入個案增，令人憂慮或致社區爆發。

 

　　本港昨多14宗齊針輸入新症，11人驗出N501Y及T478K突變，包括44歲國泰空少、曾遊德國及西班牙的42歲女機組及36歲菲傭；另有3人打3針中招，如曾遊星、德、美的29歲男機組。另多12人證與Omicron相關，本港累計已有70人感染。

 

　　港大袁國勇團隊研發「1+1」疫苗接種方案，為實驗鼠先打PD1疫苗，再補用噴鼻疫苗，能顯著誘導外周及黏膜免疫抗體反應，包括IgA、IgG及肺部常駐多功能殺傷性T細胞。2款小鼠模型在施打「1+1」疫苗後35日，抗體成功中和Alpha、Beta及Delta等變種，保護肺部和鼻腔免受感染；PD1與噴鼻疫苗臨床研究正開展。

 

首劑復必泰也有效

 

　　共同領導研究的港大微生物學系教授陳志偉指，先打復必泰再噴鼻，與PD1有同樣效果；但先打科興保護較遜。而打PD1後3周再噴鼻效果最佳，打復必泰可隔3至6個月再噴鼻。目前PD1疫苗已能抗Omicron，正研再噴鼻能否加強保護，惟因本港無廠商能大量製PD1疫苗，拖慢轉化臨床使用。

 

　　另港府昨起要求貨機機組返港首3日酒店隔離，政府專家顧問許樹昌倡延長至5日集中隔離，居家檢疫亦要戴電子手環。香港物流協會會長袁美儀擔心掀機組離職潮，物流成本或漲一半。

 

竹篙灣停收外傭檢疫 設新酒店接收

 

 

　　因應Omicron來襲，竹篙灣檢疫中心下周一（1月3日）起停止接受外傭檢疫預約，以預留床位予高危區返港人士隔離。港府指，將啟動麗豪航天城酒店接收檢疫中心內的外傭，所有檢疫期在下月5日後完成個案，一律會在本周六（1月1日）轉移至新酒店；相關住宿差價由港府承擔。

 

　　麗豪航天城酒店亦成為第3間外傭指定檢疫酒店，可供應1,138個房間，每晚房價750元，較其餘兩間酒店（即華逸酒店和香港沙田萬怡酒店）的每晚650元更貴，今早開放預約。港府又預告，正聯絡另1間酒店，爭取將外傭指定檢疫酒店增至4間以應付需求。

 

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#袁國勇 #Omicron #新冠疫苗 #港大 #科興 #復必泰 #肺炎 #防疫 #噴鼻式疫苗 #陳志偉 #許樹昌 #袁美儀 #竹篙灣

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk