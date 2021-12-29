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30/12/2021

警國安處搜查《立場新聞》 凍結6100萬資產拘7人 涉發布煽動文章

#國安處 #立場新聞 #串謀發布煽動刊物罪 #凍結資產 #遣散員工 #通緝 #蔡東豪 #陳朗昇
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　　【晴報專訊】警方國安處昨晨大舉搜查網媒《立場新聞》位於觀塘辦公室及到相關人士住所，以涉嫌違反《刑事罪行條例》中「串謀發布煽動刊物罪」拘捕最少7人，並凍結了《立場》6,100萬元資產。國安處高級警司李桂華質疑資金來源，指大部分資金經隱密方式存入，並可在倫敦開設分社，疑《立場》容許或合謀「國際線逃犯」煽動他人憎恨中港政府，危害國安。《立場》宣布停運，並遣散所有員工。

 

　　警方國安處昨日出動近200人，持法庭手令搜查各人住所及《立場》辦公室，被捕人士包括《立場》署理總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權、前董事周達智、吳靄儀、方敏生和何韻詩，以及仍還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏，據悉身在澳洲的《立場》創辦人蔡東豪亦被通緝。副採訪主任陳朗昇昨晨在沙田住所被警方帶走，再被押往其大埔另一住所，被檢走電腦、電話和存摺等，陳指警未有作出拘捕，甚至沒交代要他協助調查。

 

通緝創辦人蔡東豪

 

　　李桂華表示，《立場》去年7月至今年11月，發布多篇帶煽動性文章，企圖引起市民藐視和憎恨香港政府及司法、引起對香港居民間的不滿、煽動不遵守或不服從法律等。翻查資料，李提及有人將不如預期的審訊形容是中共「赤裸地濫用權力、用法庭來展示隻手遮天的威能」，有關內容曾出現在前香港眾志羅冠聰今年3月一篇談及民主派47人被捕的文章中。

 

高級警司李桂華指，警方將調查《立場》英國分社的營運目的。

 

　　李又形容，被捕者對《立場》編採及公司策略有重要角色，警方凍結了6,100萬元資產，是國安處歷來偵破案件中最大金額。他指，大部分資金經隱密方式存入，疑為逃避追查來源；又指《立場》表明不收贊助和訂閱費，廣告業務也不多，質疑為何資金充裕到可在倫敦開設分社，亦不明其設分社目的，故將調查資金來源、《立場》及其英國分社營運目的、有否合謀他人勾結外國勢力等，所有人通宵扣查，亦不排除有更多人被捕。

 

《立場》停運 遣散員工

 

　　對行動被質疑針對傳媒，李指警方只關注誰人犯法、不是針對特定行業，重點是涉案文章有很多主觀看法，且為缺乏事實根據的惡意指控，懷疑《立場》容許或合謀「國際綫逃犯」，利用平台煽動其他人憎恨中港政府，引致危害國安，強調執法時會留意保障人權及出版自由。至於轉載文章是否犯法，他回應指傳媒報道應保持中立，並指案件可能涉及《國安法》嚴重罪行，呼籲市民不要陷入危險。

 

　　《立場》發聲明宣布即時停運，網站及社交媒體停止更新並在日內移除，遣散所有員工，強調2014年12月至今以不牟利原則營運，致力守護民主人權、自由法治與公義等核心價值，感謝讀者支持。

 

　　政務司司長李家超昨日表明支持國安處行動，指利用新聞工作作為犯法工具的行為,才是破壞污染新聞自由和公信力，呼籲專業新聞工作者齊聲反對。

 

引用《刑事罪行》拘傳媒人 回歸後首次

 

　　有別今年6月《蘋果日報》被警方國安處以《國安法》搜捕繼而停刊，今次國安處以《刑事罪行條例》第9及10條拘捕《立場》相關人士。當年六七暴動期間，有傳媒人因此罪被捕。

 

　　資深大律師湯家驊認為，主要視乎案情適合用哪一條法例，他指該罪不止針對文章作者，如明知他人文章內容有機會犯法仍讓其刊登，傳媒機構本身亦可能違法，惟相信內容理性的文章不會犯法，「正常反對聲音不會呼籲人去傷害他人」，期望警方盡快公開涉案文章內容。對於警方質疑《立場》成立英國分社，他認為，突然開分社確惹人起疑，但如分社有在當地進行採訪活動，將難以入罪。

 

　　記協對警方年內以國安之名多次拘捕傳媒高層、搜查儲大量新聞材料的機構表深切關注，促當局保障新聞從業員免於恐懼地履行採訪天職。

 

 

轉載自: 晴報

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