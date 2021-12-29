九龍上車盤月插$9萬 私樓售價連跌2月 7個月新低

【晴報專訊】本港樓價升勢放緩，11月最新私樓售價指數報391.5，按月回落1.2%，連跌2個月，並創7個月新低，其中細單位按月跌1.1%，以九龍上車盤跌幅最大，1個月之間售價跌約9萬元，入場費約641萬元。地產代理認為，港股受挫拖累樓市，料後市要待通關有進一步消息才有明確方向。

差估署昨公布11月私樓售價指數，按月跌1.2%至391.5。

差估署昨公布11月私樓售價指數，按月跌1.2%至391.5，今年首11個月累積升3.05%。其中大單位1,722平方呎或以上跌幅最多，按月跌2.7%，而431呎以下細單位，按月跌1.1%。港、九、新界的431呎以下上車盤，呎價分別跌0.8%、1.5%及0.1%。以九龍一個431呎單位為例，最新呎價為14,861元，入場費約641萬元，較上月約650萬元，買家可慳約9萬元。

11月租金指數按月跌0.7%，報182點，今年以來累積升3.1%，其中431平方呎或以下細單位租金，按月跌1.3%。

陳海潮

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，第4季港股下挫，拖累樓市氣氛，買賣雙方拉鋸嚴重，尤其是大單位，或令部分富裕投資者損手，加上移民潮下，部分業主減價最多8至10%急沽，且通關無期，未能為市場帶來好消息，認為樓價已達頂峰並開始回落，後市要待通關等較突破性消息出現，才有明確方向。

趙國雄：明年樓價料升5%

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒則預料，今年整體樓價升4%，料明年樓價可續升3%，而豪宅則料升3至5%。長實集團執行董事趙國雄指，本港經濟仍穩定，料明年樓價將有5%升幅。