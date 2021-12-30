空少酒樓午膳傳染父親 非同枱食客也中招 Omicron社區散播

【晴報專訊】Omicron變種首現社區擴散。衞生防護中心指，早前確診的44歲國泰空少證染Omicron，且違規落區赴又一城望月樓午膳期間，感染同枱的76歲老父、及另一枱的34歲男食客；2人現時初陽，同驗出N501Y及T478K突變，極可能是Omicron個案。另有47歲國泰男機組人員赴美後初陽，他是早前確診的46歲男機師同事。受事件影響，2名患者居住的石硤尾澤安邨榮澤樓、及堅尼地城海都樓A座昨晚圍封強檢。

衞生署人員昨到又一城「望月樓」採集環境樣本

衞生防護中心確認，11名患者經全基因組測序後，證實染Omicron，包括近日中招的3名國泰男機師及空少，全港累計81人染Omicron。另多12宗輸入新症，7人驗出N501Y及T478K突變，很大機會屬Omicron；初陽在25宗以下。

石硤尾澤安邨榮澤樓昨圍封

中心指，44歲國泰空少已「1傳2」，導致二代傳播，他本周一（27日）偷走落區，並在下午1時半至3時光顧又一城望月樓午膳，疑感染同枱的76歲父親及另一枱的34歲男食客。中心指，空少與父親不同住，其父已退休，居於石硤尾澤安邨榮澤樓。他本身已打2針復必泰，本周二（28日）檢測時一度陰性，但入竹篙灣檢疫後，翌日已初陽，CT值大於30，且驗出N501Y及T478K突變。至於另一名同枱的女家人已送往檢疫，其樣本暫呈陰性。

另一枱的34歲男食客則在同日2時半至4時光顧，當時有3名家人同行，即與空少曾在食肆共處約半小時。他本周二按強檢公告檢測時仍是陰性，但翌日開始咳嗽，昨晨9時乘輕鐵到屯院急症室方知初陽，CT值約30，亦有N501Y及T478K突變。他已打2針復必泰，發病日到地盤上班，居住的屯門村屋亦強檢。屯院100職員因而須每日檢測。

翻查資料，空少雖已打2針，惟赴約前1日已頭痛和腹瀉，他用膳時或處於高播毒狀態。涉事的望月樓昨午3時起暫停營業，比鄰的日本料理鳥十亦關門，望月樓員工需入竹篙灣隔離觀察。

中心指已採集望月樓44個環境樣本，要求餐廳關閉及改善換氣量；初步不排除76歲父親及34歲男食客是在用餐時遭空少感染，但仍待全基因組測序分析。

再多1國泰男機組初陽

另昨多1名47歲國泰男機組初陽。他本月16日才接種第3針，是早前確診Omicron的46歲男國泰機師的同事，曾在上周六（25日）乘同一班機返港，2度檢測陰性，本周二送入竹篙灣後，翌日初陽，CT值約25，且驗出N501Y突變。

政府專家顧問許樹昌稱，本港外防再嚴，亦久守必失，早前允機組家居檢疫，卻不用閉環管理已是一大漏洞。