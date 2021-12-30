特首稱經濟元氣恢復 港人新年願望疫情退復外遊

【晴報專訊】今日是2021年最後一天，回望過去，疫情由風高浪急至漸趨平穩，惟變種威脅浮現。社會經歷不同事件洗禮，有市民慨歎香港「變晒」，有人失業，有人舉家移民，亦有人慶幸「由亂變治」，大家都異口同聲冀疫情早日過去，社會復和兼早日通關外遊。特首林鄭月娥稱，今年是經濟元氣恢復的一年，不少事都讓香港走向更好，指今年情況比她上任時大有改善。

2020年將終結，不少市民外出歡度年終假期。

經歷災難般的2020年，今年不少市民都悲喜交集。剛由澳洲返港的學生吳小姐直指，最大感受是「好麻煩」，因返港後隔離21日，但慶幸可與家人相聚。市民周女士亦形容今年是「悲慘」，因工作不如意導致失業，但慶幸因此有多更多時間與家人相處。

失業者「慶幸」有時間享天倫樂

任職會計師的黃先生則稱，過去一年一直「等」通關北上，質疑政府抗疫反應慢，但最開心是香港「由亂變治」。行政人員李小姐則指政治環境轉變最大，立法會幾乎由建制派獨攬，完全容不下另一種聲音。學生楊小姐稱，要走的人都走了，樂見家人決定移民。

展望來年，吳小姐和李小姐均希望早日通關可以去旅行，盡快回復正常生活。自僱人士黎小姐則稱，去年一切「差」到想用粗言穢語形容，冀來年人人身體健康及社會融和。清潔工人陳女士則指，今年外出要掃「安心出行」或打疫苗很麻煩，展望來年可安穩渡過。

林鄭月娥昨日首度回顧年度工作，指本港今年發生很多事，而所有事都將香港帶向更好方向，其中失業率由年初高位7.2%迅速回落到年尾的4.1%，首11個月的貨物出入口總值再創新高、證券市場集資額達全球第四、債市發展蓬勃，形容為經濟元氣恢復的一年。

林鄭續指，今年社會面貌肯定較2017年她上任時為佳，因目前已重返一國兩制的正軌，望好方向可延續，為下屆政府留下好布局，又指即使滿足房屋需求，市民亦會有其他盼望和訴求，故要更好地掌握社會脈搏，令市民有歸屬感，最好更有幸福感，願意留在港安居樂業。

財政司司長陳茂波亦回顧指，過去半年走到街頭巷尾，都感受到街坊收到消費券的「獲得感」，但房屋問題仍是制約社會發展主要「痛點」，自己探望劏房家庭及派飯，心中都想到「急市民所急，想市民所想」，在新選制下要加快工作進度，共建美好家園。