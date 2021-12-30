屯門一手樓地限單位最細280呎 黃偉綸：納米樓將絕跡

【晴報專訊】本港近年出現不少「納米樓」，過去5年少於280呎一手樓佔逾1成。政府昨宣布，將於第4季賣地計劃中的一幅屯門住宅地皮，在賣地條款內加入限呎要求，每單位不少於280呎，港鐵百勝角通風大樓用地亦會跟隨，共涉2,570伙。

黃偉綸認為私樓限呎比首置盤高出10%屬合理

發展局局長黃偉綸稱，相信未來數年透過政府及港鐵賣地，面積低於200呎的「納米樓」將絕迹。惟學者憂帶動納米樓升價，好心做壞事。

位於屯門青山公路大欖段住宅用地將加入限呎要求，涉2,020伙，每單位實呎不少於280呎，港鐵將軍澳百勝角通風樓亦將設限呎要求，涉550伙；另市建局土瓜灣2重建項目，及其他私人發展及重建項目則不受限制，可提供3,110伙。本年度第四季私樓供應5,680伙，連同首3季供應將達20,080伙，高於全年目標的1.29萬伙55%，為近年新高。

對以屯門地皮作試點，黃解釋，該地皮規模大，以往或會興建較多的細單位。至於280呎是否合理水平，他稱觀塘安達臣道首置盤，限呎要求不少於250呎，認為私樓限呎高出10%屬合理。對會否影響發展商入標意慾及買家入市，他稱過去5年一手樓面積少於280呎佔13%，措施僅影響1%私樓供應，目前市區3萬元以下呎價單位選擇相對多，以280呎計樓價仍低於800萬元，首置客可承造80%至90%按揭。

特首林鄭月娥表示，明年將推售8,900伙居屋及4,700伙綠置居，以市價51折及41折出售，以觀塘安秀苑約400呎單位為例，售價279萬元，以9成按揭、25年還款期、約3%利息計算，首期僅27.9萬元，月供1.19萬元，強調房屋是「用來住不是用來炒」，故明年起推售的居屋及綠置居，將收緊轉售限制。她又指，為壓縮建屋程序，發展局明年首季將向立法會提交具體建議，共涉120個項目，涵蓋多條法例。

地產商：或影響上車客 學者憂好心做壞事

會德豐地產主席梁志堅指，200餘呎單位扣除廚房及浴室後，「幾乎一入門口就到床邊」，認為限呎對社會有利，相信措施初期或影響部分上車客。

中大商學院高級講師李兆波估計，消息一出將令現有納米樓奇貨可居，帶動樓價升，加上280呎並不足以讓一家3口安居，擔心好心做壞事。本土研究社成員姚政希稱，過去10年70%納米樓落戶重建項目，認為應加入此限制。