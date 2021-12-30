  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

31/12/2021

屯門一手樓地限單位最細280呎 黃偉綸：納米樓將絕跡

#納米樓 #限呎 #賣地 #居屋 #上車 #綠置居
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港近年出現不少「納米樓」，過去5年少於280呎一手樓佔逾1成。政府昨宣布，將於第4季賣地計劃中的一幅屯門住宅地皮，在賣地條款內加入限呎要求，每單位不少於280呎，港鐵百勝角通風大樓用地亦會跟隨，共涉2,570伙。

 

黃偉綸認為私樓限呎比首置盤高出10%屬合理

 

　　發展局局長黃偉綸稱，相信未來數年透過政府及港鐵賣地，面積低於200呎的「納米樓」將絕迹。惟學者憂帶動納米樓升價，好心做壞事。

 

　　位於屯門青山公路大欖段住宅用地將加入限呎要求，涉2,020伙，每單位實呎不少於280呎，港鐵將軍澳百勝角通風樓亦將設限呎要求，涉550伙；另市建局土瓜灣2重建項目，及其他私人發展及重建項目則不受限制，可提供3,110伙。本年度第四季私樓供應5,680伙，連同首3季供應將達20,080伙，高於全年目標的1.29萬伙55%，為近年新高。

 

　　對以屯門地皮作試點，黃解釋，該地皮規模大，以往或會興建較多的細單位。至於280呎是否合理水平，他稱觀塘安達臣道首置盤，限呎要求不少於250呎，認為私樓限呎高出10%屬合理。對會否影響發展商入標意慾及買家入市，他稱過去5年一手樓面積少於280呎佔13%，措施僅影響1%私樓供應，目前市區3萬元以下呎價單位選擇相對多，以280呎計樓價仍低於800萬元，首置客可承造80%至90%按揭。

 

　　特首林鄭月娥表示，明年將推售8,900伙居屋及4,700伙綠置居，以市價51折及41折出售，以觀塘安秀苑約400呎單位為例，售價279萬元，以9成按揭、25年還款期、約3%利息計算，首期僅27.9萬元，月供1.19萬元，強調房屋是「用來住不是用來炒」，故明年起推售的居屋及綠置居，將收緊轉售限制。她又指，為壓縮建屋程序，發展局明年首季將向立法會提交具體建議，共涉120個項目，涵蓋多條法例。

 

地產商：或影響上車客 學者憂好心做壞事

 

　　會德豐地產主席梁志堅指，200餘呎單位扣除廚房及浴室後，「幾乎一入門口就到床邊」，認為限呎對社會有利，相信措施初期或影響部分上車客。

 

　　中大商學院高級講師李兆波估計，消息一出將令現有納米樓奇貨可居，帶動樓價升，加上280呎並不足以讓一家3口安居，擔心好心做壞事。本土研究社成員姚政希稱，過去10年70%納米樓落戶重建項目，認為應加入此限制。

 

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#納米樓 #限呎 #賣地 #居屋 #上車 #綠置居

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk