增26宗新症 24宗疑涉Omicron 望月樓群組擴至5人

【晴報專訊】Omicron社區傳播續擴大。本港昨新增26宗確診，包括居於馬鞍山、又一城望月樓的50歲女食客，她與染疫空少同一時段用膳，但雙方座位相隔甚遠；而早前確診的搭棚工人，其同枱妻子亦初陽，令群組昨增至5人染疫。食衞局局長陳肇始透露，群組中首名確診的國泰空少及其父，當日坐近門口位置，疑出現短途空氣傳播。而望月樓至今共約340人接受強檢，包括22名餐廳職員及約170名食客。

本港昨新增26宗確診，當中17宗為無症狀感染，包括7男19女，介乎1至61歲，除1歲女嬰外，其他患者已接種2至3劑疫苗；25宗為輸入個案，而24宗涉變異病毒株N501Y及T478K，疑為Omicron個案，有待基因序列分析；截至前日（1日），本港累計有95宗Omicron個案。

空少坐近門口 疑短途空氣傳播

惟初陽個案達30宗，衞生防護中心指，包括1名38歲女，她為望月樓早前確診搭棚工人的妻子，當日跟丈夫同枱用膳，她於上月29日檢測呈陰性，30日被送往竹篙灣檢疫中心強檢，前日（1日）出現喉嚨痛，昨檢測呈初陽，變異病毒株結果待定。她於荃灣山德士中心15樓公司上班，最後上班日為上月30日，該處納入強檢。

而居於馬鞍山雅典居6座的50歲女子，她上月27日中午12時至下午2時於望月樓用膳，31日到竹篙灣檢疫，檢測呈陽性。陳肇始昨表示，該女食客與染疫國泰空少所坐位置相隔甚遠，而中心翻查餐廳閉路電視片段後發現，空少當時坐在餐廳近門口位置，不排除食客進出時經過空少的枱，雖無面對面接觸，但透過短途空氣傳播感染。連同初陽個案，望月樓群組已增至5人。

查信用卡付費紀錄 尋其他食客

而至今已共約340人接受強檢，包括22名餐廳職員及約170名食客。陳肇始稱，早前在餐廳採集的40多個環境樣本均呈陰性，望月樓亦翻查信用卡付費紀錄，找到仍未接受隔離的食客；而密切接觸者已追蹤至第二及第三層，她提醒強檢公告內的處所要重複檢測多次。

陳肇始指目前已達社區傳播「臨界點」

對必須掃「安心出行」後，仍無法追蹤望月樓食客，她解釋，「安心」會通知密切接觸者，或曾到訪過有確診者去過地方的人士作強檢，故日前有大批人士收到通知作強檢。本港過去14日累計有148宗確診，她重申，目前已達社區傳播的「臨界點」。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱，望月樓空氣清新機設於天花板，只有上層空氣可淨化，無法做到上下空氣循環，加上有盲點讓空氣聚集，令其無法發揮功能，致短距離空氣傳播，惟望月樓是否有超級傳播，仍言之尚早。

而昨新增1宗輸入涉一名27歲女患者，她於平安夜往芬蘭，離港前一日檢測陰性，一周後由芬蘭經荷蘭及泰國回港，抵港時檢測陽性，涉N501Y及T478K變異，她潛伏期在港居所鰂魚涌康怡花園K座，及曾到訪地點已納強檢，當局禁止荷蘭皇家航空及國泰客機即日至15日分別由阿姆斯特丹及曼徹斯特抵港。

下一頁 入食肆須已打針 疫苗氣泡擴大料本月20日實施