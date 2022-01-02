  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

03/01/2022

增26宗新症 24宗疑涉Omicron 望月樓群組擴至5人

#Omicron #肺炎疫情 #望月樓 #食肆 #疫苗氣泡 #打針 #肺炎 #社區傳播 #短途空氣傳播 #疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】Omicron社區傳播續擴大。本港昨新增26宗確診，包括居於馬鞍山、又一城望月樓的50歲女食客，她與染疫空少同一時段用膳，但雙方座位相隔甚遠；而早前確診的搭棚工人，其同枱妻子亦初陽，令群組昨增至5人染疫。食衞局局長陳肇始透露，群組中首名確診的國泰空少及其父，當日坐近門口位置，疑出現短途空氣傳播。而望月樓至今共約340人接受強檢，包括22名餐廳職員及約170名食客。

 

　　本港昨新增26宗確診，當中17宗為無症狀感染，包括7男19女，介乎1至61歲，除1歲女嬰外，其他患者已接種2至3劑疫苗；25宗為輸入個案，而24宗涉變異病毒株N501Y及T478K，疑為Omicron個案，有待基因序列分析；截至前日（1日），本港累計有95宗Omicron個案。

 

空少坐近門口 疑短途空氣傳播

 

　　惟初陽個案達30宗，衞生防護中心指，包括1名38歲女，她為望月樓早前確診搭棚工人的妻子，當日跟丈夫同枱用膳，她於上月29日檢測呈陰性，30日被送往竹篙灣檢疫中心強檢，前日（1日）出現喉嚨痛，昨檢測呈初陽，變異病毒株結果待定。她於荃灣山德士中心15樓公司上班，最後上班日為上月30日，該處納入強檢。

 

　　而居於馬鞍山雅典居6座的50歲女子，她上月27日中午12時至下午2時於望月樓用膳，31日到竹篙灣檢疫，檢測呈陽性。陳肇始昨表示，該女食客與染疫國泰空少所坐位置相隔甚遠，而中心翻查餐廳閉路電視片段後發現，空少當時坐在餐廳近門口位置，不排除食客進出時經過空少的枱，雖無面對面接觸，但透過短途空氣傳播感染。連同初陽個案，望月樓群組已增至5人。

 

查信用卡付費紀錄 尋其他食客

 

　　而至今已共約340人接受強檢，包括22名餐廳職員及約170名食客。陳肇始稱，早前在餐廳採集的40多個環境樣本均呈陰性，望月樓亦翻查信用卡付費紀錄，找到仍未接受隔離的食客；而密切接觸者已追蹤至第二及第三層，她提醒強檢公告內的處所要重複檢測多次。

 

陳肇始指目前已達社區傳播「臨界點」

 

　　對必須掃「安心出行」後，仍無法追蹤望月樓食客，她解釋，「安心」會通知密切接觸者，或曾到訪過有確診者去過地方的人士作強檢，故日前有大批人士收到通知作強檢。本港過去14日累計有148宗確診，她重申，目前已達社區傳播的「臨界點」。

 

　　港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱，望月樓空氣清新機設於天花板，只有上層空氣可淨化，無法做到上下空氣循環，加上有盲點讓空氣聚集，令其無法發揮功能，致短距離空氣傳播，惟望月樓是否有超級傳播，仍言之尚早。

 

　　而昨新增1宗輸入涉一名27歲女患者，她於平安夜往芬蘭，離港前一日檢測陰性，一周後由芬蘭經荷蘭及泰國回港，抵港時檢測陽性，涉N501Y及T478K變異，她潛伏期在港居所鰂魚涌康怡花園K座，及曾到訪地點已納強檢，當局禁止荷蘭皇家航空及國泰客機即日至15日分別由阿姆斯特丹及曼徹斯特抵港。

 

 

下一頁 入食肆須已打針 疫苗氣泡擴大料本月20日實施

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Omicron #肺炎疫情 #望月樓 #食肆 #疫苗氣泡 #打針 #肺炎 #社區傳播 #短途空氣傳播 #疫情

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk