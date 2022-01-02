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03/01/2022

疑圖搶手機被阻 雙程證男九龍城奪刀打人縱火致4人傷

#搶劫 #雙程證男子 #縱火
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　　【晴報專訊】九龍城昨發生行劫及傷人案，一名持雙程證男子昨在九龍城街市附近，試圖搶去一名老婦的手機但遭途人阻止，疑犯逃走期間奪去途經肉檔的牛肉刀，及後再逃至一幢唐樓，在民居外縱火後再躲於賓館內，最終被趕至的警員拘捕，事件中總共4人受傷。警方稱初步相信疑犯本想搶劫，惟案件仍待調查。

 

警方強調疑犯未有用牛肉刀傷人，亦不便透露他有否精神病紀錄。

 

　　九龍城警區刑事總督察甄瀚揚指，該名36歲中國籍男子昨午約1時，於賈炳達道及南角道交界用腳踢一名67歲女途人，試圖搶其手機，一名60歲男途人見狀上前阻止，遭該男子用手機襲擊，疑犯其後將手機丟棄並往衙前圍道方向逃走，期間曾轉身打倒尾隨的67歲受害人；疑犯逃至衙前塱道一肉檔時取去近門口砧板的39厘米長牛肉刀，再逃至侯王道及衙前圍道交界，用刀敲碎一輛私家車車頭玻璃，並揮拳打傷落車理論的27歲男司機。

 

未有用牛肉刀傷人

 

涉事雙程證男子（紅圈示）涉揮拳打傷27歲司機

 

　　甄稱，疑犯其後逃至太子道西388號一幢唐樓，先在5樓一單位外燃燒雜物，再闖入2樓的賓館，襲擊正在清潔的69歲男職員後，躲於一房間內，至下午2時半西九龍衝鋒隊人員上門將他拘捕，當時他沒反抗。

 

　　4名受害人與疑犯同被送伊利沙伯醫院，起火雜物由戶主自行救熄，疑犯涉行劫、盜竊、刑事毀壞、傷人及縱火罪，案件由九龍城重案組跟進。

 

　　甄透露被捕男子去年9月以探親名義持雙程證來港，可留港至今年4月，他與受害人均不認識，初步相信事件由行劫開始，惟強調疑犯未有用牛肉刀傷人。至於疑犯過往有否被定罪或精神病紀錄，甄稱不便透露。

 

閉路電視拍得男子（紅圈示）於肉檔取去一把牛肉刀（閉路電視截圖）

 

　　涉案肉檔的閉路電視拍到事發時肉檔外出現騷動，其後一名上身赤裸、邊走邊穿上衣的男子走到肉檔前，隨手拿起砧板上的尖刀後向他人揮動，附近的市民迅即走避。

 

轉載自: 晴報

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