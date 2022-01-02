警方港大合研 助中小企識別詐騙電郵系統 V@nguard下周一免費下載

【晴報專訊】前年全球電郵騙案引發損失多達140億港元，單本港已佔22.5億港元。截至去年11月，本港錄得512宗電郵騙案，損失佔期內科技罪案損失約一半。

警方網絡安全及科技罪案調查科與港大合研偵測系統V@nguard，下周一起可於警方「守網者」網頁免費下載。

警方網絡安全及科技罪案調查科與港大合研可疑電郵偵測系統V@nguard，下周一（10日）起供免費使用，助中小企識別詐騙電郵。

據警方數字，去年截至11月本港錄14,602宗科技罪案，當中電郵騙案雖僅佔3.5%即512宗，但損失高達14.2億元，佔期內科技罪案損失約一半。警方網罪科總督察張偉豪稱，前年至去年11月的電郵騙案中約7成受害人屬中小企，料因其電腦保安措施不足、欠專業人士跟進網絡安全、員工相關意識薄弱等。

暫Linux系統適用

他指，騙徒無針對特定行業行騙，但手法相若，即以不同途徑掌握目標企業相關資訊後，使用與合作公司極相似的更改電郵地址，誘使目標公司職員跟從指示滙款。他指，企業職員很難有效地用肉眼查核所有電郵地址的真確性，相信新系統能有助識別，惟暫僅適用於Linux作業系統，目前正改良，冀Gmail和Outlook系統伺服器也能安裝，日後進一步升級至可掃描電郵內的惡意連結。

港大計算機科學系教授姚兆明解釋，在公司電郵伺服器安裝新系統，為所有用戶建立獨立的「已知寄件者清單」後，如收到可疑電郵，系統自動作紅色警告提示，指該電郵來自新寄件人，應確保電郵內容真確性，之後將之標籤為「垃圾郵件」後，全公司用戶也適用。系統套件下周一起可於警方「守網者」網頁免費下載。

香港總商會中小型企業委員會主席楊敏健指，電郵騙案嚴重影響中小企運作，加上員工在家工作時常使用電郵，相信有助避險，目前系統由15個公營和私人機構合作推廣，涵蓋逾1.5萬間企業。