  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

04/01/2022

單日29新症逾8個月新高 當中20為外傭 另新增40宗初陽

#Omicron #肺炎疫情 #外傭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港昨日新增29宗確診，創逾8個月來的單日新高，其中26宗疑染Omicron變種，單是外傭已涉20宗，10人均在入住沙田萬怡酒店後確診，當局決定加密檢測，同層住客及員工未來1周須每日1檢；另外新增40宗初陽。外傭中介團體猜測，有不良中介為保證外傭成功出發，冒險在檢測證明上「造假」，亦有業界認為政府應按入境來源地分隔處理，減低交叉感染機會。

 

沙田萬怡酒店的部份住客及員工，將要1日1檢。

 

　　29宗確診中，當中16宗為無症狀感染，除1宗外，全為輸入個案，其中26宗帶N501Y及T478K變種病毒，疑為Omicron；另1宗帶L452R；而20宗為外傭，19宗來自菲律賓，7宗本月1日乘搭CX906抵港，其餘13宗12月30日乘PR300航班抵港，該班機累計20宗確診。

 

同層住客員工每日1檢

 

　　傳染病處首席醫生歐家榮表示，20宗來自菲的個案中，有7宗在機場檢測確診，另13宗在入住檢疫酒店後第3日驗出陽性，包括10宗入住沙田萬怡酒店；另在12月29日抵港的航班5J272，目前已發現11宗確診，3人亦入住沙田萬怡。他說，13名在萬怡確診的外傭分別居於8、24及26樓，惟初步未見酒店有傳播，不排除是在當地機場或飛機上感染，審慎計已安排同層住客及員工未來1周每日1檢。

 

　　新增輸入個案中有45歲國泰機師，居東涌東環6B座，上月19至20日往返倫敦，22日檢測陰性，26日來回馬來西亞檢測亦呈陰性，翌日由香港往墨爾本，30日返港，在機場仍呈陰性，入住國泰逸泰居酒店隔離，至元旦呈陽性，同日發病。歐指，他有機會在墨爾本染疫。另1宗本地感染的初陽個案，為早前確診的28歲女機組的35歲男姓家人，居北角南天大廈，兩人上月28日至30日曾共處，元旦被送往竹篙灣檢疫，翌日呈陽性，其潛伏期到訪地點列強檢。

 

　　香港僱傭代理協會主席張結民認為，應按入境客來源地分開排隊及檢測，避免交叉感染。香港僱傭公會主席陳東風指，疑有不良中介為保證外傭成功出發，冒險在檢測證明上「造假」，促兩地政府禁「造假」檢測中心營運。

 

Omicron破百宗 當局澄清無計劃封關

 

 

　　本港昨日新增7宗Omicron，包括一名30歲女地勤，令Omicron累計102宗。社區感染恐蔓延，全城恐慌，有報道更指當局會暫停面授課；網上更流傳政府將公布今日起全面封關，食肆晚上6時後禁堂食等。

 

　　政府昨日澄清，從無計劃封關或6時後禁堂食，譴責有人散布謠言造成公眾恐慌。

 

　　教育局亦澄清停課只屬謠言，強調現階段仍繼續面授課堂。

 

　　資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，局方完全未接觸過3個小學校長會以至18區校長代表；但有不願具名中學校長估計，局方或曾非正式了解意見，惟不代表有意停課。

 

 

下一頁 坐獨立房 與空少隔逾20米仍中招 增1女食客初陽 望月樓累計6染疫

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Omicron #肺炎疫情 #外傭

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk