單日29新症逾8個月新高 當中20為外傭 另新增40宗初陽

【晴報專訊】本港昨日新增29宗確診，創逾8個月來的單日新高，其中26宗疑染Omicron變種，單是外傭已涉20宗，10人均在入住沙田萬怡酒店後確診，當局決定加密檢測，同層住客及員工未來1周須每日1檢；另外新增40宗初陽。外傭中介團體猜測，有不良中介為保證外傭成功出發，冒險在檢測證明上「造假」，亦有業界認為政府應按入境來源地分隔處理，減低交叉感染機會。

沙田萬怡酒店的部份住客及員工，將要1日1檢。

29宗確診中，當中16宗為無症狀感染，除1宗外，全為輸入個案，其中26宗帶N501Y及T478K變種病毒，疑為Omicron；另1宗帶L452R；而20宗為外傭，19宗來自菲律賓，7宗本月1日乘搭CX906抵港，其餘13宗12月30日乘PR300航班抵港，該班機累計20宗確診。

同層住客員工每日1檢

傳染病處首席醫生歐家榮表示，20宗來自菲的個案中，有7宗在機場檢測確診，另13宗在入住檢疫酒店後第3日驗出陽性，包括10宗入住沙田萬怡酒店；另在12月29日抵港的航班5J272，目前已發現11宗確診，3人亦入住沙田萬怡。他說，13名在萬怡確診的外傭分別居於8、24及26樓，惟初步未見酒店有傳播，不排除是在當地機場或飛機上感染，審慎計已安排同層住客及員工未來1周每日1檢。

新增輸入個案中有45歲國泰機師，居東涌東環6B座，上月19至20日往返倫敦，22日檢測陰性，26日來回馬來西亞檢測亦呈陰性，翌日由香港往墨爾本，30日返港，在機場仍呈陰性，入住國泰逸泰居酒店隔離，至元旦呈陽性，同日發病。歐指，他有機會在墨爾本染疫。另1宗本地感染的初陽個案，為早前確診的28歲女機組的35歲男姓家人，居北角南天大廈，兩人上月28日至30日曾共處，元旦被送往竹篙灣檢疫，翌日呈陽性，其潛伏期到訪地點列強檢。

香港僱傭代理協會主席張結民認為，應按入境客來源地分開排隊及檢測，避免交叉感染。香港僱傭公會主席陳東風指，疑有不良中介為保證外傭成功出發，冒險在檢測證明上「造假」，促兩地政府禁「造假」檢測中心營運。

Omicron破百宗 當局澄清無計劃封關

本港昨日新增7宗Omicron，包括一名30歲女地勤，令Omicron累計102宗。社區感染恐蔓延，全城恐慌，有報道更指當局會暫停面授課；網上更流傳政府將公布今日起全面封關，食肆晚上6時後禁堂食等。

政府昨日澄清，從無計劃封關或6時後禁堂食，譴責有人散布謠言造成公眾恐慌。

教育局亦澄清停課只屬謠言，強調現階段仍繼續面授課堂。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，局方完全未接觸過3個小學校長會以至18區校長代表；但有不願具名中學校長估計，局方或曾非正式了解意見，惟不代表有意停課。

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