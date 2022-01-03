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04/01/2022

關注組憂新例難保障住戶 劏房租管本月生效 有業主提前加租26%

#劏房租管
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　　【晴報專訊】劏房租管討論多時，本月22日終於生效，租約年期為「2＋2」，首2年不可加租，租客有優先續租權，而且租金加幅不得多於10%。惟有關注組織指，近月單是葵青區已有數十宗劏房戶被業主提前加租，其中有個案被加租26%，佔月入逾一半，批評新例不足以保障劏房戶。

 

租管下劏房首2年不可加租，租客有優先續租權，而且租金加幅不得多於10%。

 

　　本港現有逾22萬人住劏房，政府昨宣布，立法會去年通過修訂《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》，即劏房租管，將於本月22日起生效。新規例下，劏房單位租約期落實「2＋2」，即首2年不可加租，2年後租客有優先續租權，續租時業主若要加租，加幅不得高於差餉物業估價署租金指數的上限10%。業主需於租期開始後60日內，向差估署提交租賃通知書，若向租客濫收雜費、水電費等，即屬違法。

 

　　差估署已成立新小組負責執行工作，並會協助公眾認識新例的規管制度。政府亦已委託非政府機構設立6支區域服務隊，協助差估署在地區宣傳。

 

葵涌劏房戶 1月前被迫簽新約

 

　　葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉稱，過去數月葵青區已接獲數十宗劏房戶反映，原本沒與業主簽租約，但業主突然要求在1月前簽新租約，意味有機會被提前加租，亦有部分業主表明租管落實前，會另訂較高租金。他說，有居於葵涌劏房的一家3口，剛與業主簽新租約，加租1,300至6,300元，加幅達26%，由於戶主行動不便，只靠太太的1萬多元月入維生，租金已佔家庭開支逾一半。

 

　　他指，落實劏房租管前，各區劏戶均有提前加租的情況，不少租戶難以承擔搬遷費，只能妥協，部分租戶則以各種藉口拖延簽租約，他批評新規例不足以保障基層市民，「新例不設起始租金，亦無追溯期，執法又未清晰」。

 

 

轉載自: 晴報

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