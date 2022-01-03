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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

04/01/2022

3「老將」蝦碌仍過關 立會90名議員宣誓 港澳辦：冀維護港整體利益

#宣誓 #立法會
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　　【晴報專訊】第7屆立法會90名議員昨完成宣誓，惟部分議員「蝦碌」，狄志遠及陸頌雄讀漏個別字眼，要再讀誓詞；陳克勤宣誓時未按慣例舉起右手，但3人都能過關。港澳辦冀新一屆議會維護香港的根本和整體利益，中聯辦亦稱期待良政善治新局面。

 

立法會行管會通過，將於會議廳內同時掛上國徽及區徽。

 

　　今屆立法會有約三分二議員是新人，但「蝦碌者」反而是有經驗者。連任的陸頌雄和曾任立法局議員的狄志遠分別讀漏「議員」及「香港」，被秘書長陳維安要求再讀一次。陸會後稱因興奮緊張而「發台瘟」，狄則指早前曾練習多次，對失誤自覺「很瘀」。

 

　　另有13年議會經驗的陳克勤宣誓時未如其他議員般舉起右手，林健鋒曾舉手疑「提水」，但陳維安亦未有示意。上周議員綵排宣誓時，林健鋒同樣未舉起右手，前主席梁君彥曾指若沒舉宣誓手勢而有人投訴，議員便可能喪失議席。

 

　　陳克勤會後稱已真誠、準確、完整及莊重地完成宣誓，獲相關部門確認有效。立法會秘書處稱，法例並沒寫明須舉手，惟近期宣誓做法是舉手，為求統一亦如此建議。

 

　　監誓人兼特首林鄭月娥昨晚確認90位議員宣誓均有效。

 

中聯辦：不改初心 堅守為民

 

　　兩辦分別祝賀議員宣誓就任，港澳辦指新一屆議員要以工作實效取信於民，以及勇於擔當、積極作為，維護香港根本及整體利益。中聯辦指香港正處走向良政善治的布局時間，冀議員不改初心，堅守為民服務承諾。

 

　　另聖公會教省秘書長的管浩鳴稱會辭去教會行政工作，以便專注議會，但繼續做牧師，續助台灣殺人案疑犯陳同佳。

 

 

轉載自: 晴報

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