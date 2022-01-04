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05/01/2022

保護兒童會開首次檢討會議 冀月底就虐兒案交報告

#香港保護兒童會 #虐童 #獨立檢討委員會
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　　【晴報專訊】香港保護兒童會轄下童樂居被揭多名職員涉虐兒，引起全城關注。保護兒童會前日通過成立6人獨立檢討委員會，全面審視事件及機構管理與運作，昨已召開首次會議。

 

黃嘉純（中）稱如發現其他涉刑事的違規問題，將交執法部門處理。

 

　　委員會主席、香港律師會前會長黃嘉純期望，月底前能就「童樂居事件」向會方提交審視報告。

 

　　委員會的工作範圍包括跟進童樂居發生涉嫌虐兒的成因；審視保護兒童會其他設施是否符合法規和服務要求；評估員工心理和情緒狀態，提供適切支援；另會就機構管治、服務監察、通報機制、員工質素及持續培訓等，提出改善建議及措施，並撰寫檢討報告。

 

會方已聯絡受害童家長監護人

 

　　黃嘉純在會後稱，委員會的首階段工作是審視事件成因、查找事實和審視會方其他設施有否存在不符法規和服務要求的情況，之後才會審視機構管治等問題。他重申兒童在社會上是弱小無助的一群，需為他們查找真相及發聲，據其了解會方已與受害兒童的家長和監護人聯絡。

 

　　他承諾會盡快完成相關工作，冀月底前就首階段工作提交報告，惟委員會只能向會方提交建議，最終需由會方決定是否接納和落實，他沒無正面回應會否將報告交予社署。

 

　　他續說，會有專責人員跟進保護兒童會數以萬計小時影片，如在調查期間發現有其他涉刑事罪行的違規問題，將交執法部門處理。

 

 

轉載自: 晴報

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