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05/01/2022

逾萬的士斷保恐周內停駛 當局介入 或其他公司代「泰加」承保

#的士 #泰加保險
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　　【晴報專訊】的士保險「龍頭」泰加保險近日去信車主，通知保單會在7日通知期後斷保。有的士業界代表批不負責任，憂過萬的士或因無保險而要停駛，影響的士服務。政府及保監局介入，指已協調其他保險公司承保，惟有代表批政府輕視問題，建議保監局直接安排分流保單到其他公司。泰加至截稿前無回應。

 

 

　　「的士大王」鄭克和昨日稱，前日收到數百退保通知，而泰加承保逾6成的士業界保單，料一周內有四分三會終止，更無提供替代方案，旗下的忠誠車行有部分的士已無保險而無法服務，估計最多有過萬的士受影響，又指近日不斷聯絡保監局，但未有回應。

 

大量保單周內終止

 

　　的士車行車主協會主席吳坤成亦批評，即使退保亦應透過代理通知，因信件傳遞或延誤，車主僅有少於7日跟進，目前難估計受影響的士數目，但車主已「人人自危」。有業界代表質疑，泰加挾業界利益，意圖「要脅」政府，做法不負責任。

 

　　運房局昨日回覆本報指，知悉保監局已協調4間保險公司擬定方案，讓車主有序轉移受影響保單到其他保險公司。保監局亦指，相關保險公司同意向受影響者提供30日按保方案，確保的士不會不獲保障。

 

　　但吳坤成昨晚稱，昨日向當局聲稱可接手的保險公司查詢，對方支吾以對，「好似唔係好想做」，認為最理想由保監局收集所有退保通知，再安排轉到新公司。鄭克和亦擔心最終若要重新投保，車主或要付大額保費。

 

　　世運保險顧問主席羅少雄指，今次保監局反應較罕見，如要求保險公司提供30日按保方案、增代理人數目及設熱綫查詢。他指，若不涉索償理賠事宜，一般轉保只需數個工作天，現坊間有10多間承保的士的保險公司，相信影響不大。

 

 

轉載自: 晴報

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