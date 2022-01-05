第5波一觸即發防疫急收緊 禁晚市堂食 關15類場所

【晴報專訊】感染途徑不明新冠個案湧現，特首林鄭月娥昨稱，第5波疫情一觸即發，要與Omicron「鬥快」，周五（7日）凌晨起實行「快準狠」措施，禁晚市堂食，B類食肆2人一枱，關閉15類表列處所，為期14日；另周六（8日）凌晨起禁8國民航機抵港，大型活動包括單車節取消，但暫不停面授課，公務員亦不在家工作。

食肆每枱人數要收緊，並禁晚上6時後堂食。

由周五凌晨起，食肆每枱人數收緊，並禁6時後晚市堂食；15類表列處所要關閉，大型活動包括單車節等取消；為減輸入個案，航班熔斷亦改以國家為單位；政府在措施生效7日後檢討是否延長。

單車節大型活動取消

林鄭月娥指要與Omicron「鬥快」，實行「快準狠」措施。

林鄭月娥指，冀「重錘出擊」斬傳播鏈，讓市民可如常過農曆新年，明白市民及業界不滿，是艱難決定，但形容為「陣痛」。

對防疫「急轉彎」，她解釋指前日未有傳播途徑不明個案，故研判無問題，只因「過去24小時發生嘅嘢令我哋非常不安心，亦都無信心」，又引述袁國勇、孔繁毅、梁卓偉及曾祈殷等4位專家，指只有梁前晚聯絡她呼籲即時收緊。

學校暫不停面授課

惟學校暫不改上網課，公務員亦不在家工作。林鄭指，不讓學生回校會影響其身心健康，且學校一直配合防疫，考慮學生利益及方便家長，暫不停面授。

另因公務員疫下要分擔封區強檢等更多工作，不希望影響公共服務，惟不影響服務者則可在家，但呼籲私人公司准許在家工作。

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