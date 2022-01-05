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06/01/2022

居屋綠置居研漸進按揭 上車易供樓易 首10年供樓價一半

#漸進式按揭 #綠置居 #居屋 #首期 #上車
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　　【晴報專訊】新世界發展早前提出以市價約5至6折出售「私人居屋」，並引入「漸進式按揭」，以樓價一半承造按揭，減輕市民上車負擔。特首林鄭月娥接受《經濟日報》專訪時亦贊同有關做法，稱會研究應用在居屋及綠置居。以一個400呎居屋單位為例，若首期減半後，首10年月供不用5,000元。有專家則認為，不能以此推基層市民「越級」置業。

 

當局研究「漸進式按揭」應用在居屋及綠置居，以樓價一半承造按揭，減輕上車負擔。

 

　　林鄭月娥接受專訪時稱，基於「置業為主導」的房策理念，在資助出售房屋的按揭成數上有新想法，冀市民包括輪候公屋者，能「越級」置業，可參考「新世界建好生活」建議，將降低按揭門檻，令市民「上車易、供樓易」。

 

綠白表首期 或2.5%至5%

 

　　據新世界建議的漸進式按揭，買家首10年只須承造單位樓價一半的按揭，餘下一半樓價按揭，可於成交後10年內，一次過或漸進式分階段承造。由於現時資助房屋由政府擔保，綠白表申請者分別可承造最多90%及95%按揭，若再將樓價分期，即白表首期有機會降至5%，綠表低至2.5%。

 

　　以新一期居屋觀塘安秀苑的400呎單位為例，「51折」定價約279萬元，現行90%按揭首期為27.9萬元，若以新按揭方式，首期將降至約14萬元，首10年月供會由11,265元降低逾半至4,961元。

 

基層「越級」置業 恐負擔力不足

 

　　「新世界建好生活」諮詢委員會成員、公屋聯會總幹事招國偉稱，贊成給市民多一個選擇，讓首期不足的年輕家庭也可上車，但同時會增加申請宗數，料每年要提供逾萬伙單位才足以應付，並指不認同以此推基層市民「越級」置業，作為縮短公屋輪候時間，憂他們負擔能力不足。

 

 

轉載自: 晴報

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