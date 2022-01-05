  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

06/01/2022

老字號找換店不敵疫情 「百年」結業 服務維持至下周三

#百年找換店 #結業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】全球疫情持續，除重挫旅遊業，相關配套行業亦受影響。據海關數據顯示，經營找換店的持牌金錢服務經營者數字，去年已比2019年大跌46%至只剩805個。過去常大排長龍、位於中環的老字號「百年找換店」亦不敵疫情打擊，決定下周四（13日）結業，職員引述董事局稱即使日後疫情消退也不會重開。有業界坦言疫情爆發至今，生意已暴跌逾7成。

 

老字號「百年找換店」，決定下周四（13日）結業。

 

　　網上近日流傳百年找換店的結業通告，內容提及受到疫情打擊，無奈決定於下周四結業，感謝客人過去的支持；但其網頁昨未見異樣，如常貼出外幣滙價和服務須知。本報昨日致電百年查詢，職員稱找換服務將維持至下周三（12日），又透露公司原定下周一（10日）才公布結業消息，可能是熟客得知消息後傳開。他稱昨日明顯多了市民前往換錢或表達支持，對此表示感謝，惟引述董事局稱，即使疫情過去也不會重開。

 

收入勁插9成 連蝕兩年

 

　　百年找換店一向以超抵找換滙率聞名，常大排長龍，店方亦提供電話預約找換服務，供顧客預留港幣5,000元以上的外幣，最快可在2小時後交收，故有不少捧場客；惟疫下顧客數量大減，致連續兩年虧損，收入較疫情前大減9成。

 

　　位於上環的牛記找換店負責人蕭先生直言，疫情令旅遊業冰封，疫情爆發至今生意額已跌7至8成，且因來港的貨機減少，致外幣運港的成本增加約4至5成，令業界經營更困難。中環通利外幣找換店負責人張先生亦稱，市民無法外遊，估計公司的生意跌了最少一半。

 

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#百年找換店 #結業

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk