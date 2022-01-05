老字號找換店不敵疫情 「百年」結業 服務維持至下周三

【晴報專訊】全球疫情持續，除重挫旅遊業，相關配套行業亦受影響。據海關數據顯示，經營找換店的持牌金錢服務經營者數字，去年已比2019年大跌46%至只剩805個。過去常大排長龍、位於中環的老字號「百年找換店」亦不敵疫情打擊，決定下周四（13日）結業，職員引述董事局稱即使日後疫情消退也不會重開。有業界坦言疫情爆發至今，生意已暴跌逾7成。

老字號「百年找換店」，決定下周四（13日）結業。

網上近日流傳百年找換店的結業通告，內容提及受到疫情打擊，無奈決定於下周四結業，感謝客人過去的支持；但其網頁昨未見異樣，如常貼出外幣滙價和服務須知。本報昨日致電百年查詢，職員稱找換服務將維持至下周三（12日），又透露公司原定下周一（10日）才公布結業消息，可能是熟客得知消息後傳開。他稱昨日明顯多了市民前往換錢或表達支持，對此表示感謝，惟引述董事局稱，即使疫情過去也不會重開。

收入勁插9成 連蝕兩年

百年找換店一向以超抵找換滙率聞名，常大排長龍，店方亦提供電話預約找換服務，供顧客預留港幣5,000元以上的外幣，最快可在2小時後交收，故有不少捧場客；惟疫下顧客數量大減，致連續兩年虧損，收入較疫情前大減9成。

位於上環的牛記找換店負責人蕭先生直言，疫情令旅遊業冰封，疫情爆發至今生意額已跌7至8成，且因來港的貨機減少，致外幣運港的成本增加約4至5成，令業界經營更困難。中環通利外幣找換店負責人張先生亦稱，市民無法外遊，估計公司的生意跌了最少一半。