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07/01/2022

空姐傳播鏈愈傳愈廣 更多食肆捲入 百人宴涉初陽徐英偉須隔離

#徐英偉 #隔離 #高官 #肺炎疫情 #國泰空姐 #Omicron #堂食 #餐飲業
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　　【晴報專訊】國泰空姐引發跳舞群組牽連甚廣，恐有14人染疫，且再有食肆捲入。國泰空姐母親的1名73歲女舞伴昨初陽，另一67歲女舞友疑亦有關；而空姐母親曾飲早茶的銅鑼灣「東海薈•拉斐特」，鄰桌63歲男茶客中招。

 

空姐母親曾飲早茶的銅鑼灣「東海薈•拉斐特」，有鄰桌茶客中招，當局昨派員到場調查。

 

　　同時，空姐母確診女友人的印傭再感染其教會朋友，恐掀教會群組；昨確診59歲女友人的37歲女家人初陽，她曾赴灣景中心參與有官員出席的百人宴，毒鏈愈傳愈廣；4區大廈受影響要圍封強檢。

 

　　本港昨多33宗新症，當中30宗疑涉Omicron；初陽則有30宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，跳舞群組再有人初陽，有73歲女舞友昨起頭痛，她與空姐母親曾在銅鑼灣社區中心共舞，其後光顧最少4間食肆，又去過北角「足福里」做腳底按摩；本周日（2日）曾到銅鑼灣紀律部隊人員體育及康樂會跳舞；她居住的北角城巿花園第3座昨晚圍封強檢。

 

多區大廈昨圍封強檢

 

跑馬地鳳輝臺等多幢大廈昨晚圍封強檢

 

　　另有67歲齊針主婦，元旦與15名跳舞朋友在銅鑼灣「富軒」分2枱食飯，她無病徵，本周三（5日）檢測，同日曾到U購超巿和跑馬地萬寧，後證為初陽；因舞群與空姐母親相識，料有關連。她另去過3間食肆，及黃泥涌和銅鑼灣街巿，更在黃泥涌體育館教八段錦，涉8名學生，亦去過兒童醫院探望孫兒；她居住的跑馬地鳳輝臺昨晚圍封。

 

　　空姐母親飲早茶時亦感染鄰桌一名63歲男茶客，他上月30日光顧皇室堡「東海薈•拉斐特」飲早茶，4日後去油麻地基道小學返教會，本周一（3日）喉痛和咳嗽，翌日到港大診所求醫證初陽。他愛在中央圖書館附近練八段錦、甩手操和太極班等。張促同日早上9時半至10時半光顧拉斐特食客強檢。馬鞍山錦豐苑錦萱閣（F座）和鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）因有初陽個案昨晚圍封。

 

　　空姐母親女舞伴的43歲印傭或掀「教會群組」。張指，她本周日在北角利都樓教會內，與1名印傭朋友戴口罩交談近1小時及互相擁抱，朋友齊針但仍初陽。該朋友與僱主一家3口居於大埔舊墟美新大廈，昨亦圍封。朋友上月31日起在教會連住2晚，分別有5人和4人共宿，且在2間餐廳、教會及維園聚餐，涉逾80人，張指教會有爆發風險。

 

 

「陸田園」10食客未尋回

 

　　同時，空姐母親的59歲女友人，亦傳染其37歲女家人，她在本周一去過灣景中心西班牙餐廳參與逾百人宴會，令毒鏈更廣；據悉她為廠商會青委會名譽主席，而當局早前公布她在榮源茶行工作。

 

　　另空姐母親去過的天后「陸田園」餐廳，尚有10名食客未尋回，當局再頒令須今日前強檢。

 

 

下一頁 百人宴涉初陽 最少12官員出席 徐英偉須隔離

轉載自: 晴報

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