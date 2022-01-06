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07/01/2022

未來3年增建資助屋 建築開支料逾$334億 房委建屋成本激增5成

#資助房屋 #房委會 #居屋 #綠置居
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　　【晴報專訊】政府致力加推資助房屋，以滿足市民「上車易」願望。房委會最新財政預測顯示，本年度建築成本達221億元，按年大增9%，目前一個居屋單位建築成本為76萬元，料未來3年建屋量增，建築開支會增至334.21億元，建屋成本會升一半。另外，房委會通過逾1.3萬伙居屋及綠置居，以市價51及41折出售，最快今年首季及第三季接受申請。

 

房委會指出，財政儲備足以應付未來5年的建築及營運成本。

 

　　房委會財務小組委員會昨日審議本年度財政預算案及未來4年財政狀況，本年度建築成本為221億元，較去年上升17億，增幅達9%。因應建屋量及投標價升，估計隨後3年的建築開支會持續增加，至2025/26年會增至334.21億元，增加51%。在上一個年度，有4,000伙居屋單位提早收樓，令單位提前入帳期，令資助房屋預算較原先預期的增加5.46億元。

 

現時成本 公屋$65萬 居屋$76萬

 

　　目前每個公屋單位建築成本為65萬元，按年增4萬元；居屋單位建築成本為76萬元，按年跌14萬元。

 

　　最新長遠房屋策略提及，會在未來10年目標供應33萬伙公營房屋。房委會指，最新一份財政預算只計及將會完成約10萬伙的財政承擔，未計及《施政報告》及長策整個10年期的建屋量。委員會主席陳家樂稱，後5年期的建屋量大增，相信屆時建築成本會比目前估算的急增1倍以上，但強調有關估算仍屬初步階段，強調財政儲備足以應付未來5年的建築及營運成本。

 

今春推售7個新居屋

 

房委會昨日通過今年首季推售7個新居屋，當中包括安達臣道的居屋安秀苑。

 

　　另外，房委會昨日通過今年首季推售7個新居屋，提供8,926伙，市值51折定價，售價124萬元至531萬元，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑及將軍澳昭明苑；其中港島盤北角驥華苑，平均呎價折實後仍達9,950元。3個綠置居項目合共提供4,693伙，預期今年第4季推售，以市價4.1折推出，售價79萬至286萬元，包括油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑。

 

　　房委會亦通過收緊新一期居屋及綠置居轉讓限制，未補價不高於原價轉售綠表買家，由2年延長至5年，補價後在公開市場轉售，則由10年延長至15年。

 

 

轉載自: 晴報

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