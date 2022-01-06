傳統檢測易致戒錯口 中大研新法 驗蝦敏感更精準

【晴報專訊】食物敏感困擾不少人，當中以蝦敏感最常見，惟傳統檢測不時有「假陽性/假陰性」，容易出現誤診。中大醫學院兒科學系研發新型「嗜鹼性粒細胞活化測試」（BAT），靈敏度及特異性更精準，且病人僅需抽血，較傳統檢測安全省事。

團隊另發現虎蝦中有3種新致敏源，在華南人口更常見，並正招募患者深化研究。

中大醫學院兒科學系指，貝類敏感（即甲殼類、貝殼類）在沿海地區十分常見，高發病區甚至每10人便有1人過敏，以河北、廣東省和香港最多人易有蝦敏感。惟傳統皮刺測試及驗血測試，僅檢測患者體內的「蝦類特異性免疫球蛋白E」（IgE）抗體濃度，假陽性或假陰性機率高達8成，易與塵蟎、蟑螂敏感混淆，或令患者「戒錯口」。而食物測試需分兩日進行，或激發嚴重過敏，對患者及配套醫療支援需求較高。

中大兒科學系教授梁廷勳團隊研發全新BAT測試，抽取患者血液後，再在實驗室加入致敏源刺激，並量度血液中的CD63細胞反應，在35名受試者中，靈敏度達87%，特異性達94%。以1分為滿分，其準確度達0.88分，較皮刺和傳統血檢更高。

只需抽血 結果不受感冒藥干擾

兒科學系副研究員衛懿欣解釋，致敏源加入血液後會產生交聯反應，使嗜鹼性粒細胞活化，引導CD63到細胞膜上，當CD63佔比愈高，患者過敏反應愈大；CD63佔比逾38%已屬蝦過敏。梁補充，新法僅需抽血，適用於所有患者，即使服用含抗組織胺的感冒藥，亦不會如傳統檢測般干擾結果。

梁續指，蝦敏感通常終身過敏，但未必自小出現，患者常因不斷受刺激而觸發嚴重過敏，及早識別相當重要，「一般戒得愈清、時間愈長，愈易甩到過敏」。