5樓印傭傳染僱主母女 再波及10樓婦 大埔美新大廈垂直播毒19戶撤離

【晴報專訊】國泰空姐群組再掀新傳播鏈。大埔美新大廈疑有垂直傳播，有印傭疑返教會感染後，連累僱主家庭2人中招，其住所的病毒更由5樓「上傳」到同一坐向單位的10樓，一名66歲獨居婦疑因此染疫。政府專家顧問袁國勇昨視察後，擔心大廈出現煙囱效應，要求6樓以上D室的19戶人撤離，幸趕得及返家過農曆新年。

美新大廈6樓以上D室住戶全數須撤離

另國泰空姐母的女舞伴在北角做腳底按摩後，疑「隔代」傳播，按摩員的88歲女家人亦感染。

本港昨增33宗新症，大部分疑屬Omicron，6宗為本地感染；並有約20宗初陽。當中大埔美新大廈繼有51歲印傭在元旦返北角教會時，疑遭同教會43歲印傭感染，翌日返回大埔美新大廈5樓D室僱主家中後，再傳染予42歲女僱主及其13歲女兒；而同大廈的10樓D室昨有66歲獨居婦初陽，她與外傭一家無交集，疑大廈出現新感染源。

翻查資料，北角教會播毒外傭，曾在維園及東寧大廈家中接觸過空姐母親。

涉空姐群組傳播鏈 或U型渠乾涸惹禍

袁國勇（左二）與當局人員到美新大廈視察

袁國勇指，因獨居婦曾在屋內新增一個套廁，惟內裏淋浴間無使用，疑因U型渠乾涸，令5樓的病毒經熱空氣循污水渠上升入侵10樓，恐大廈現煙囱效應，故要求6樓以上D室住戶全數撤離，涉及19戶人；但4樓老人院用不同渠管，未需撤離。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，獨居婦上周四（6日）圍封時強檢呈陰性，前日（8日）才轉陽，CT值約30，故昨再將美新大廈圍封強檢；並已採集約50個環境樣本。

傳染病處主任張竹君指，獨居婦主要在區內活動買餸，曾去過美豐花園老人中心學畫畫，亦愛光顧昌運中心大快活等食肆。目前外傭教會有4人感染，1人再傳予就讀青衣商會將軍澳幼稚園的少主；而空姐母親在「陸田園」感染朋友的3歲男孫，其就讀的香港靈糧堂幼稚園1名同班同學要隔離。

空姐母女舞伴 疑「隔代傳染」按摩員家人

另外，有88歲初陽老婦疑「隔代傳播」。張指其家人在北角足福里任按摩員，空姐母親的73歲女舞伴曾光顧，疑按摩員再傳染同住的老婦；其居住的筲箕灣明華大廈1座昨圍封強檢。

至於早前確診的58歲女超市理貨員，張指其病毒基因經排序後，證與國泰空姐群組相關，但未知經何種途徑感染，仍列作源頭不明。

對空姐群組衍生最少5條傳播鏈，應否推全民檢測，袁國勇指社區肯定有隱形傳播，但大部分個案仍能追蹤得到，未有必要作全民或外傭強檢。另一政府專家顧問許樹昌指，全民檢測需配合居家令，香港很難做到，且若區內無個案仍強檢是浪費資源。

下一頁 「洪門宴」增43歲女初陽 未列賓客名單上