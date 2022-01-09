童樂居虐兒 社署署長震驚︰不能接受，研擴監管

【晴報專訊】童樂居虐兒案受害者愈揭愈多，社會福利署署長梁松泰表示，對事件感「震驚、不能接受」，保護兒童會將在本月25日交報告，社署亦將跟進該會有否滿足法例要求及服務協議，並已成立跨專業會議，跟進70名受影響兒童。社署亦會作內部檢視，強調不會「只查人哋，不查自己」，並正考慮擴大監管範圍以至邀熱心人士加入巡查院舍。

童樂居虐兒案受害者愈揭愈多，梁松泰強調要查明真相才可還受害者公道。

童樂居案件最新有14名職員涉案被捕，至少26名兒童被虐。梁松泰接受本報訪問時指，得悉事件時感「震驚、不能接受」，因該院舍本身正是負責照顧在家未能得適當照顧的兒童，強調要查明真相才可還受害者公道，機構成立的獨立委員會將在本月25日交報告。

社署將檢視保護兒童會有否滿足法例要求及服務協議

梁指，事件反映機構內部監管「做得唔夠好」，會檢視保護兒童會本身作為註冊機構及接受社署整筆撥款，有否滿足法例要求及服務協議；同時成立20人的跨專業會議會檢視及跟進仍留在童樂居的70名兒童。他強調社署本身都會自我檢討，不會「淨係查人哋，唔查自己」。

去年首9月 涉保護兒童個案破千

署方初步考慮三方面跟進，包括擴大監管範圍和內容，以便「睇得實啲、緊啲」；研加強員工持續培訓，讓他們認識新的服務方法及學懂應對自身壓力；梁又指，兒童會長時間留在住院式院舍，認為應增透明度，透露正考慮參考在安老院舍做法，邀各行各業熱心人士巡查，如同「太平紳士巡視」，但強調非為找錯處，而是冀讓幼童感到「多啲人關心」，以至協助引入新想法。

近年嚴重家暴案件引起社會關注，梁稱市民疫下心理壓力或較大，去年首9個月新呈報保護兒童個案有1,023宗，較前年同期的650宗多57%，惟2018及2019年全年亦有分別過千宗，情況有否惡化要由專家研究，但重申一宗都不能接受，籲市民有懷疑應舉報，因兒童或無人幫助，旁人或能「幫一把」，不要視為「多管閒事」。