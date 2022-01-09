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10/01/2022

60年工廈改造3年 變多用途現代樓宇 市建局︰冀起示範作用

#市建局 #重建
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　　【晴報專訊】市建局在2013年啟動長沙灣汝州西街工業樓宇重建項目先導計劃，惟項目後來因收購率低而中止，但局方仍進行樓宇復修及改造重設工程，冀提升樓宇安全和設施水平。市建局行政總監韋志成昨於網誌稱，該處近60年樓齡的永康工廠大廈，經3年改造工程現已成為具多元化用途的現代化樓宇，屬局方首幢以改造重建復修、活化再用的工廈，冀能向其他工廈業主起示範作用。

 

汝州西街永康工廠大廈（左）經3年局部改造後，已變身成多元化用途的現代化樓宇（右）。（韋志成網誌圖片）

 

　　韋志成指，市建局在2013年曾向該大廈業主提出收購建議，但至2018年僅收購67%業權，故決定終止重建計劃，惟大廈內部存在結構老化、設備失修等問題，局方冀透過樓宇復修及改造重設方式，改善和提升大廈配套設施的水平，整個工程耗資約1.5億元。

 

新方案減影響業主

 

韋志成

 

　　他指，部分業主擔心工程期間要暫時搬遷致影響業務運作，又或要攤分工程費而增負擔，故局方提出「局部改造」方案，只對工廈公用地方和局方持有單位作改建和優化工程，將影響減至最低。

 

　　他直言工程面對不少挑戰，如難以安裝消防設備、更改用途限制大、建築法例要求高等，且工程完成後租金回本期料長達20年，惟他相信這個改造模式可為工廈業主起牽頭和示範作用，冀可鼓勵業主透過重建、復修及改造重設活化工廈，以配合不斷轉變的社會發展和經濟需要。

 

 

轉載自: 晴報

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