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11/01/2022

源頭不明SOGO女店員 父屯門經營藥房 空少曾光顧

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　　【晴報專訊】違規的國泰空少恐再掀起另一傳播鏈。衞生防護中心昨稱，空少除感染望月樓食客外，更疑與日前源頭不明的銅鑼灣崇光女店員相關，原來女店員的父親為屯門愛定商場「東亞大藥房」老闆，他早於元旦已發燒，而空少在6日前曾光顧該藥房，疑他因而被傳染致昨證初陽。父親平日愛在愛定商場流連及用膳，整個商場均要強檢。

 

 

掀起望月樓群組的空少曾光顧屯門愛定商場「東亞大藥房」，疑引發另一傳播鏈。

 

　　44歲國泰空少上月27日違規外出，在又一城望月樓感染4枱食客，群組共10人確診。傳染病處主任張竹君指，經追查後，揭空少同日晚上8時許，曾光顧屯門愛定商場「東亞大藥房」，而藥房老闆在元旦日發燒和咳嗽，但未有求醫，而同店工作的女兒直至上周六（8日）才檢測陽性。

 

愛定商場納強檢

 

　　張指，20歲女兒在銅鑼灣崇光百貨兼職，早前判斷為源頭不明，惟因其父更早發病，且前日（9日）入院後CT值達26.4，推測他是源頭，故其女兒暫改列可能輸入相關個案。惟其父是否由空少傳染，尚待進一步全基因組測序判斷。而父女2人均無打針。

 

　　張續指，男東主日常在愛定商場流連，幾乎一日三餐均光顧同場的「都城餐廳」，當局正檢視職員與他是否相熟，不排除要隔離，目前全店會先清潔及檢測。而男東主發病後7日曾去V City「老虎冰室」吃飯；發病前過友愛邨「發發快餐」、友愛市場「歡喜麵家」、沙田新城市廣場「Outback Steakhouse」、「Piccolo Pizzeria & Bar」。因愛定商場風險較高，上月27日至本月9日曾入場人士均要強檢。

 

增24新症 19宗屬輸入

 

　　另本港昨多24宗新症，19宗屬輸入個案，大部分疑為Omicron；而現垂直傳播的大埔美新大廈共撤離17戶共41人，40多個環境樣本中有4個檢測結果「不確定」。

 

張竹君

 

　　張竹君指，近日發現不少患者均未接種疫苗，開始有長者受影響，擔心社區個案一旦波及老人院及免疫力較低人士，會有大爆發及更嚴重併發症出現，促市民盡快打針。

 

 

下一頁　空姐群組衍生 至少12毒鏈34人染疫

轉載自: 晴報

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