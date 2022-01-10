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11/01/2022

「童樂居」虐兒案8被告保釋 下月21日再訊

#童樂居 #虐童 #虐兒案
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　　【晴報專訊】香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案，再有8人涉嫌分別虐待8名1至2歲兒童，各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件昨日提堂。各被告准保釋至2月21日再訊，以待作進一步調查。

 

8名被告獲准保釋，友人撑傘護送他們離開。

 

　　8名被告均以英文字母作代號，依次為Y.S.Y.（33歲，無業）、F.F.H.（63歲，幼兒工作員）、L.W.M.（24歲，無業）、C.L.K.（55歲，無業）、N.K.W.（45歲）、T.S.W.（25歲）、K.O.P.（28歲）及C.Y.L.（49歲），4人均報稱幼兒工作員，各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪。

 

各付現金1萬元

 

童樂居爆出虐兒案，先後共有14名人士被落案起訴及提堂。

 

　　控罪指，他們分別於2021年11月19日至23日，在旺角砵蘭街「童樂居」內身為超過16歲而對8名兒童，即2歲女童C、2歲男童Q、1歲男童G、2歲男童L、2歲女童N、1歲男童R、2歲女童S及2歲男童U，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊他們，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

 

　　各被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後以作進一步調查，包括查看閉路片段等。代表律師替被告申請保釋，控方並不反對保釋申請。

 

　　裁判官押後案件至2月21日再訊，各被告獲准以現金1萬元保釋，期間不得離開香港、直接或間接接觸控方證人及聯絡童樂居，以及不准擔任任何照顧兒童的工作，並須每周到警署報到。

 

　　資料顯示，連同本案及早前已被控的被告，本案已先後共有14名人士被落案起訴及提堂，均准以保釋至2月21日再訊。

 

轉載自: 晴報

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