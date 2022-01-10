雛妓淫窟拘57歲嫖客 疑屯院顧問醫生

【晴報專訊】警方西九龍總區特別職務隊、刑事情報組及反三合會行動組上周五（7日）在尖沙咀展開行動，搗破一個位處舊式商住唐樓內的兒童色情場所，期間7人被捕，包括作為主持人的一對男女及5名嫖客。據悉，被捕嫖客包括金融界和醫護等專業人士，其中一名57歲男子疑是屯門醫院的顧問醫生。屯門醫院回應稱已停止涉事職員所有職務。

警方於日前行動中檢獲多項證物，並展示色情場所內裝潢(警方FB截圖)

西九龍總區刑事總部警司（行政及支援）鄭俊傑日前交代案情時，指警方當日在尖沙咀宜昌街一座舊式商住唐樓搗破該場所，拘捕場內7名介乎22至57歲的本地男女，並帶走現場2名分別13及15歲女童。5名涉案嫖客介乎31至57歲，涉嫌「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪被扣查。

總區特別職務隊高級督察薛子劼稱，有人透過Telegram頻道發放性工作者值班資訊、及為相熟嫖客預約登記，並以「幼幼」、「處女」等字眼招徠；每次肉金介乎1,300至2,500元，當中3成上繳負責人。目前警方仍在追緝多名在逃人士，及數名在學校放假期間曾出入場所的女童。

屯院：涉事職員已停職

消息指，該5名嫖客包括57歲黃姓醫生、55歲唐姓退休人士、41歲羅姓金融界從業員、37歲何姓保安員，及31歲周姓設計師，其中周男及何男是當場被捕，其餘3人是警方翻查閉路電視和交易紀錄後被捕，而該名57歲醫生在屯門醫院任職顧問醫生。

屯門醫院稱有關職員已被停止所有職務，強調重視員工個人操守，如涉違法行為將按既定程序嚴肅跟進。