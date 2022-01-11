疑有隱形傳播 屯門染疫高危 藥房1家4口中招

【晴報專訊】屯門成Omicron爆發重災區，最少10名患者居於區內，衞生防護中心指，該區疑有隱形傳播鏈，其中愛定商場藥房東主1家4口全中招，當中母親和兒子昨初陽，他們上周初曾發燒向私醫求診，但當時無取樣檢測。中心更指，國泰空少曾到藥房買洗頭水逗留僅5分鐘，即使大家均戴口罩亦疑已播毒，病毒基因發現空少與藥房一家脗合。另同樣居於屯門的竹篙灣檢疫中心有51歲女保安初陽，源頭未明。

屯門多處納強檢，昨日安定友愛社區中心的流動採樣站現人龍。

本港昨多21宗新症，絕大部分疑屬Omicron，8宗為本地病例，3人無打針。傳染病處主任張竹君指，愛定商場「東亞大藥房」繼無打針的47歲男東主及20歲女兒確診Omicron，45歲妻子及11歲兒子亦初陽，其中兒子在父親發病後2日發燒，上周一（3日）由父母陪同到屯門黃金海岸商場醫生張思敏診所求醫，之後2日向就讀小學請病假，至上周四（6日）重返校園，同日有坐校車回家。

而45歲妻子為家庭主婦，上周三（5日）發燒，亦向張思敏醫生求醫，發病後2日去過屯門2間中學交表格；而她與兒子發病前，一家去過沙田新城市廣場吃飯及逛街，亦去過屯門兆麟政府大樓換身份證。

空少藥房留5分鐘 已播毒

張指，全基因測序證44歲國泰空少，與藥房一家病毒基因脗合。翻查閉路電視，亦見空少在藥房逗留約5分鐘買洗頭水，他與店員均有戴口罩，惟仍可能「擦身而過」感染。對涉事女私醫無向2人取樣，張指醫生當時根據臨床判斷行事，不會因而受責。

竹篙灣檢疫中心女保安居於寶田邨第3座，大廈昨圍封強檢。

另竹篙灣檢疫中心有51歲齊針女保安員初陽，她返朝9晚9，負責搬行李和派物資，偶然會「隔窗」解答檢疫者問題。她上周六（8日）檢測陰性，但本周一（10日）轉陽，且有發燒，病毒CT值達25至26。張指，她有穿保護衣，平日在貨櫃內與同事用膳，相關同事要檢疫；她獨居於屯門寶田邨第3座，大廈昨晚圍封強檢。

翻查資料，屯門累計已有10名居民確診，除上述個案，源頭空少居於屯門嘉悅半島第1座，曾邀另一中招同事在家食晏；曾光顧望月樓的搭棚工夫婦亦住屯子圍村屋；在陸田園受感染的42歲無針男測量師，與4歲女兒居於翠寧花園2座。

張坦言，疑屯門社區有隱形傳播鏈，且個案較遲發現，不少人無打針，擔心更易擴散，促市民盡快檢測和看醫生。區內的兆麟社區會堂會延長服務時間，今起一連7日朝8晚10運作；另增設8個流動採樣站，合共9個站將朝10晚8運作，地點包括青田遊樂場、大興社區會堂等。

理大料下周 11區屬高風險

理大智慧城市研究院講座教授史文中團隊，利用數學模型分析多項數據，包括確診個案行蹤、市民出行頻率及疫苗接種率等，推算屯門昨起名列高發病風險地區之一，且預測未來數日再多4區變成高風險，至下周一（17日）會有11區高危，團隊料估算準確度高達8成。團隊又推算，本港全境發病風險會由昨日的0.66增至下周一的0.77，整體維持在中高風險。雖然政府收緊社交距離有助降低風險，但建議市民避免到高風險區。

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