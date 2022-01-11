  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

12/01/2022

疑有隱形傳播 屯門染疫高危 藥房1家4口中招

#肺炎疫情 #幼稚園 #小學 #面授 #疫苗外展隊 #科興 #新冠疫苗 #第5輪防疫抗疫基金 #疫苗氣泡 #Omicron #隱形傳播鏈 #屯門爆疫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】屯門成Omicron爆發重災區，最少10名患者居於區內，衞生防護中心指，該區疑有隱形傳播鏈，其中愛定商場藥房東主1家4口全中招，當中母親和兒子昨初陽，他們上周初曾發燒向私醫求診，但當時無取樣檢測。中心更指，國泰空少曾到藥房買洗頭水逗留僅5分鐘，即使大家均戴口罩亦疑已播毒，病毒基因發現空少與藥房一家脗合。另同樣居於屯門的竹篙灣檢疫中心有51歲女保安初陽，源頭未明。

  

屯門多處納強檢，昨日安定友愛社區中心的流動採樣站現人龍。

 

　　本港昨多21宗新症，絕大部分疑屬Omicron，8宗為本地病例，3人無打針。傳染病處主任張竹君指，愛定商場「東亞大藥房」繼無打針的47歲男東主及20歲女兒確診Omicron，45歲妻子及11歲兒子亦初陽，其中兒子在父親發病後2日發燒，上周一（3日）由父母陪同到屯門黃金海岸商場醫生張思敏診所求醫，之後2日向就讀小學請病假，至上周四（6日）重返校園，同日有坐校車回家。

 

　　而45歲妻子為家庭主婦，上周三（5日）發燒，亦向張思敏醫生求醫，發病後2日去過屯門2間中學交表格；而她與兒子發病前，一家去過沙田新城市廣場吃飯及逛街，亦去過屯門兆麟政府大樓換身份證。

 

空少藥房留5分鐘 已播毒

 

　　張指，全基因測序證44歲國泰空少，與藥房一家病毒基因脗合。翻查閉路電視，亦見空少在藥房逗留約5分鐘買洗頭水，他與店員均有戴口罩，惟仍可能「擦身而過」感染。對涉事女私醫無向2人取樣，張指醫生當時根據臨床判斷行事，不會因而受責。

 

竹篙灣檢疫中心女保安居於寶田邨第3座，大廈昨圍封強檢。

 

　　另竹篙灣檢疫中心有51歲齊針女保安員初陽，她返朝9晚9，負責搬行李和派物資，偶然會「隔窗」解答檢疫者問題。她上周六（8日）檢測陰性，但本周一（10日）轉陽，且有發燒，病毒CT值達25至26。張指，她有穿保護衣，平日在貨櫃內與同事用膳，相關同事要檢疫；她獨居於屯門寶田邨第3座，大廈昨晚圍封強檢。

 

　　翻查資料，屯門累計已有10名居民確診，除上述個案，源頭空少居於屯門嘉悅半島第1座，曾邀另一中招同事在家食晏；曾光顧望月樓的搭棚工夫婦亦住屯子圍村屋；在陸田園受感染的42歲無針男測量師，與4歲女兒居於翠寧花園2座。

 

　　張坦言，疑屯門社區有隱形傳播鏈，且個案較遲發現，不少人無打針，擔心更易擴散，促市民盡快檢測和看醫生。區內的兆麟社區會堂會延長服務時間，今起一連7日朝8晚10運作；另增設8個流動採樣站，合共9個站將朝10晚8運作，地點包括青田遊樂場、大興社區會堂等。

 

理大料下周 11區屬高風險

 

　　理大智慧城市研究院講座教授史文中團隊，利用數學模型分析多項數據，包括確診個案行蹤、市民出行頻率及疫苗接種率等，推算屯門昨起名列高發病風險地區之一，且預測未來數日再多4區變成高風險，至下周一（17日）會有11區高危，團隊料估算準確度高達8成。團隊又推算，本港全境發病風險會由昨日的0.66增至下周一的0.77，整體維持在中高風險。雖然政府收緊社交距離有助降低風險，但建議市民避免到高風險區。

 

 

 

 

下一頁　中信証券及外傭群組 續擴大

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎疫情 #幼稚園 #小學 #面授 #疫苗外展隊 #科興 #新冠疫苗 #第5輪防疫抗疫基金 #疫苗氣泡 #Omicron #隱形傳播鏈 #屯門爆疫

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk