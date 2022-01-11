深水埗45伙酒店式過渡房 「德薈II」月租$2940起

【晴報專訊】香港路德會社會服務處去年11月推出首個酒店式過渡性房屋「德薈」後，今日起再推出45伙「德薈II」，位於深水埗南昌街21至23號，月租最平為2,940元。

「德薈II」提供45個面積100至160呎的單人及雙人單位（香港路德會提供）

德薈II提供45個面積100至160呎的單人及雙人單位，每間房都有窗，環境開揚，附設小型衣櫃、獨立洗手間、淋浴間，可無火煮食。但部分單位的床與洗手間較接近，走廊空間不足，未必有空間放置書枱或儲物櫃，今日中午12時起接受申請。

輪候公屋3年或以上的1人及2人家庭可申請，租期3年，月租2,940元至4,500元，已包無綫上網費。香港路德會社會服務處指，3人家庭會按實際情況彈性處理申請。

項目將仿效「德薈」，為租客提供鼓勵式獎券，每月成功完成指定儲蓄可領取獎券，如洗衣券、餐飲券等，搬離時可全數領回有關儲蓄。

觀塘「德薈」尚餘小量單位

另外，位於觀塘IW酒店的「德薈」，現尚餘小量單位接受申請，項目提供30個147呎至185呎的雙人單位，讓輪候公屋3年或以上及居於不適切房屋的雙職已婚人士申請，租期為2年，月租3,900元至4,810元不等。

租客入住期間每月需儲蓄200元，可領取同等價值的餐飲現金券在酒店餐廳內使用，搬離時亦可全數領回其儲蓄。