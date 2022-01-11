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12/01/2022

將軍澳墳場綠色殯葬區 人生月台 提供逾4800牌匾/埋置位

#華永會 #將軍澳華人永遠墳場 #綠色殯葬區
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　　【晴報專訊】綠色殯葬漸趨普及，據食環署資料，使用綠色殯葬的人士佔全港死亡人數比例，由2016年的11.5%升至2019年的16.3%。為推廣相關理念，華人永遠墳場管理委員會（華永會）於將軍澳華人永遠墳場設立「人生月台」園區，提供逾4,800個紀念牌匾和埋置位，為不足24周的離世胎兒、公眾和器官捐贈者等提供埋置或撒放骨灰的地方，市民可免費申請和使用，先到先得。

 

將軍澳華人永遠墳場設立「人生月台」園區，為不足24周的離世胎兒、公眾和器官捐贈者等提供埋置或骨灰地方。

 

　　華永會行政總監麥鉅然表示，園區以「月台」作主題，是象徵猶如乘上人生列車、經歷人生不同階段，採用明亮顏色設計是希望一改墳場沉重的氛圍，並帶動家屬及他人積極面對生死問題，從而生活得更精采和有意義。

 

推廣生命教育

 

　　園區的3個殮葬區域亦有不同主題，包括全港第2個容許未滿24周離世胎兒埋置及撒骨灰的「寧馨園」，麥指，該處以遊樂場和蜂巢為設計主題，除滿足父母帶子女遊玩的心思，亦寓意家的安全舒適和溫暖。如有意將先人骨灰撒放在「公眾人士專區」，申請人須循「配售處服務預約系統」作預約。

 

　　另外，先人如曾參與中大醫學院「無言老師」或港大醫學院「大體老師」計劃，或屬於遺體器官捐贈者「大愛恩人」，又或曾捐出眼部組織的「光明天使」，其骨灰則可撒於專屬範圍內並安裝紀念牌匾，以表揚他們為社會作出的貢獻。

 

華永會行政總監麥鉅然表示，園區採用明亮顏色，一改墳場沉重的氛圍。

 

　　麥鉅然認為，即使綠色殯葬仍未成為本港殮葬主流，但在紀念園撒灰的人數由2016年的4,466人，增至2019年的6,406人，相信與市民變得開明、骨灰龕位不足等問題有關。他透露會方未來在將軍澳墳場興建的大型骨灰樓，亦會有新的「寧馨園」和綠色殯葬設施，冀發展成推廣生命教育的場所。

 

轉載自: 晴報

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