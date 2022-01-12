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13/01/2022

銅鑼灣牛気疑爆疫 港大生打邊爐中招 袁國勇倡「打孖」戴口罩

#Omicron #肺炎疫情 #牛気 #國泰空姐群組 #傳播鏈 #袁國勇 #口罩 #垂直播毒 #隔離 #復必泰 #兒童 #新冠疫苗 #科興
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　　【晴報專訊】Omicron變種再在食肆爆發，銅鑼灣希慎廣場「牛気」疑有20歲港大男生光顧食火鍋時，遭同場用膳「洪門宴」源頭王詩雅及32歲菁英會女職員感染；衞生防護中心促上周二（4日）晚7時41分後光顧的客人檢測，有機會要隔離；另鄧鏡波書院有19歲男學生遭女長輩感染，對方曾到中信証券探朋友，即2條新傳播鏈均與國泰空姐群組相關。

 

當局派員到銅鑼灣希慎廣場「牛気」調查

 

　　政府專家顧問袁國勇指，本地Omicron空氣傳播能力強，建議市民可「打孖」戴口罩自保。

 

　　本港昨多22宗新症，4宗是本地感染。傳染病處主任張竹君指，追查20歲初陽的港大男生行蹤時，發現銅鑼灣「牛気」疑現傳播。

 

9日5間食肆現傳播鏈

 

　　該齊針男生在上周二傍晚6時24分至8時02分光顧，同晚有「洪門宴」源頭王詩雅及32歲菁英會秘書處女職員結伴在7時41分後到場，3人座位相隔數枱。

 

　　張擔心，病毒在火鍋店遭蒸氣「霧化」後更具傳播力，促上周二晚7時41分後光顧客人須檢測，與兩患者同時段用膳食客均需檢疫。港大男生其後曾在上環和灣仔的「心事如塵茶食亭」兼職，至上周六（8日）有病徵，但前日（11日）依令強檢才揪出；居住的石排灣邨碧朗樓昨圍封強檢。

 

　　但叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍在社交平台反駁，張的說法有誤導成分，引述袁國勇曾謂火鍋熱度高，100度以上蒸氣不會傳播病毒，與霧化無關。政府專家顧問許樹昌指，打邊爐風險在於食客一般坐得較近才有傳播。

 

　　又一城望月樓在上月27日有食客光顧後爆發，銅鑼灣東海薈‧拉斐特上月30日遭播毒，天后陸田園在上月31日中招，富軒在元旦日亦出事，連同今次個案，即Omicron在9日間已在5間食肆現傳播鏈。

 

　　另19歲鄧鏡波書院男生前日有病徵，及後初陽，追查後疑與早前確診的71歲女長輩相關。張指，男生家族持有數個物業，他自身住油塘曦臺1座，母親住北角寶馬山花園珊瑚閣，71歲女長輩則住在對面的富麗園B座，期間71歲女家人或曾到珊瑚閣收拾東西，但其他親友忘記有否見過她，仍待調查。而該家庭早有16歲少女確診，連同另一名在檢疫中心初陽家人，最少4人中招。另該女長輩曾到中信証券探朋友，即感染源同樣來自國泰空姐，曦臺1座昨要圍封強檢。

 

鄧鏡波男生染疫 源頭同為空姐

 

　　張續指，居屯門寶田邨女保安列為源頭不明個案，仍待全基因排序確認是否與竹篙灣或屯門社區傳播相關；而愛定商場「東亞大藥房」一家四口均已確診。

 

　　因應屯門多處列強檢，馬會關閉區內2投注站；而屯門檢測中心昨晨起大排長龍，有市民清晨6時到場，有人恐遭插隊不敢如廁。張稱，留意有長者害怕未跟足檢測密度取樣違法，強調酌情處理，只要近期曾檢測已可；又建議跨區返工市民，可到他區檢測中心取樣。

 

　　同時，因隔離需求增加，港府調配香港海景絲麗酒店用以隔離密切接觸者，並正籌備重啟八鄉少年警訊永久活動中心和西貢戶外康樂中心，料檢疫單位可增至5,000個。

 

袁國勇（左）認為本港個案較少，市民毋須戴N95。

 

　　對美國疾控中心建議改戴N95口罩，袁國勇昨指，本港個案較少，毋須戴N95，但市民可考慮「打孖」戴外科口罩及布口罩自保。

 

 

下一頁　北角楓林花園垂直播毒 B室住戶全撤離

轉載自: 晴報

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