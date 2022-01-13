  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

14/01/2022

屯門掀新毒鏈 袁國勇：第5波疫情過年前後有望停下

#牛気 #肺炎疫情 #國泰空少群組 #傳播鏈 #袁國勇 #第5波疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】Omicron在本港多區擴散，引起港人擔憂。惟政府專家顧問袁國勇昨日「派定心丸」，稱目前個案未見幾何級數增加，第5波有望在農曆新年前後「停落嚟」。消息指，港府有意在農曆新年後為5至11歲兒童打針，屆時外展隊除打科興外，亦會小規模試行接種復必泰。

 

袁國勇認為，目前疫情已受控，個案數字未有幾何式上升。（資料圖片）

 

　　袁國勇認為，目前疫情已受控，除超市理貨員個案外，暫未見源頭不明傳播鏈，個案數字亦未有幾何級數上升，若日後確診者均能持續找到傳播鏈和密切接觸者，相信第5波疫情可在農曆新年前後完結，但提升疫苗接種率仍是關鍵。

 

袁國勇指，戴兩個口罩的建議是針對高危人士。（資料圖片）

 

外展隊春節後到校打針

 

　　因應藥廠未提出兒童疫苗申請，疫苗顧問專家委員會前日建議可抽取3分1劑成人復必泰疫苗為兒童打針。據悉政府有意在農曆新年後，即學校恢復面授課時才為5至11歲兒童接種疫苗，屆時會派出外展隊到校接種，除科興外，亦會以接種先導計劃試行替兒童打復必泰。

 

　　委員會召集人劉澤星指，外國研究顯示兒童打10微克復必泰，即使只有成人劑量三分一，仍可產生相若抗體水平。而本港亦非首次以藥廠標示以外方式為兒童用藥，最重要是用標準做法控制及稀釋疫苗劑量，亦須由受嚴格訓練的指定人員打針。他指，若食衞局局長批准5至11歲兒童打復必泰，衞生署轄下聯合科學委員會將討論接種流程及相關接種訓練，料最快農曆新年前後才可落實。

 

　　委員會成員許樹昌指，目前科興及復必泰在海外已有大量兒童接種，證明能產生有效抗體；而僅打三分一劑，出現心肌炎風險亦較低。他續指，抽取成人針劑為兒童打針，技術上無問題，兒科多年來均將成人藥減量予兒童使用；且接種責任亦由港府承擔。至於正式的兒童復必泰疫苗申請，或需再等半年。

 

 

下一頁　屯門掀新毒鏈 診所兩護士初陽 元朗巴籍外賣員疑復陽

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#牛気 #肺炎疫情 #國泰空少群組 #傳播鏈 #袁國勇 #第5波疫情

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk