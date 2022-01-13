屯門掀新毒鏈 袁國勇：第5波疫情過年前後有望停下

【晴報專訊】Omicron在本港多區擴散，引起港人擔憂。惟政府專家顧問袁國勇昨日「派定心丸」，稱目前個案未見幾何級數增加，第5波有望在農曆新年前後「停落嚟」。消息指，港府有意在農曆新年後為5至11歲兒童打針，屆時外展隊除打科興外，亦會小規模試行接種復必泰。

袁國勇認為，目前疫情已受控，個案數字未有幾何式上升。（資料圖片）

袁國勇認為，目前疫情已受控，除超市理貨員個案外，暫未見源頭不明傳播鏈，個案數字亦未有幾何級數上升，若日後確診者均能持續找到傳播鏈和密切接觸者，相信第5波疫情可在農曆新年前後完結，但提升疫苗接種率仍是關鍵。

袁國勇指，戴兩個口罩的建議是針對高危人士。（資料圖片）

外展隊春節後到校打針

因應藥廠未提出兒童疫苗申請，疫苗顧問專家委員會前日建議可抽取3分1劑成人復必泰疫苗為兒童打針。據悉政府有意在農曆新年後，即學校恢復面授課時才為5至11歲兒童接種疫苗，屆時會派出外展隊到校接種，除科興外，亦會以接種先導計劃試行替兒童打復必泰。

委員會召集人劉澤星指，外國研究顯示兒童打10微克復必泰，即使只有成人劑量三分一，仍可產生相若抗體水平。而本港亦非首次以藥廠標示以外方式為兒童用藥，最重要是用標準做法控制及稀釋疫苗劑量，亦須由受嚴格訓練的指定人員打針。他指，若食衞局局長批准5至11歲兒童打復必泰，衞生署轄下聯合科學委員會將討論接種流程及相關接種訓練，料最快農曆新年前後才可落實。

委員會成員許樹昌指，目前科興及復必泰在海外已有大量兒童接種，證明能產生有效抗體；而僅打三分一劑，出現心肌炎風險亦較低。他續指，抽取成人針劑為兒童打針，技術上無問題，兒科多年來均將成人藥減量予兒童使用；且接種責任亦由港府承擔。至於正式的兒童復必泰疫苗申請，或需再等半年。

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