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14/01/2022

過年留家避疫 賀歲糕點速沽清 部分商戶售過萬盒激增90%

#賀年食品 #糕點 #農曆新年
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　　【晴報專訊】本港疫情惡化，農曆新年外出拜年或泡湯，市民留家過年反而令賀年食品熱賣，有商戶指蘿蔔糕已售出逾萬盒，燕窩楊枝甘露糕推出不足2周迅即售罄，亦有店鋪指銷售額破歷年單日紀錄。米芝蓮三星餐廳推3款限量年糕產品，開賣1周即沽清。

　

有商戶稱，部分日子的銷售額破歷年單日紀錄，並指「未試過咁好」。

 

 

　　商戶直言，運輸成本大漲，但不敢大幅加價，預料今年銷情按年激增50%至90%。

 

　　鴻福堂今年推出5款年糕，並新增多款賀年海味禮盒，包括花膠禮盒、羊肚菌黃耳禮盒等，亦有鮑汁花膠螺片扣鵝掌及鮑魚海參花膠盛宴等加熱即食產品。鴻福堂負責人指，金腿瑤柱蘿蔔糕甚受歡迎，至今已售出數萬張禮券，而大熱的燕窩楊枝甘露糕，推出不足2周已售罄，認為近來疫情不穩，不少市民選擇留家過年做節，部分產品須「加單」應市，即使因成本上漲致售價按年升近10%，但整體年糕已售出約70%至80%，料銷情勝去年。

 

部分產品「加單」應市

 

　　大師姐表示，今年部分日子的銷售額破歷年單日紀錄，形容「未試過咁好」，她相信與疫情轉差，市民需留家過年有關。今年大師姐與香港文華東方酒店的米芝蓮餐廳文華廳，合作推出遠年陳皮蘿蔔糕，且大獲好評，雖然今年運輸費暴升，部分食材如蝦米、瑤柱來貨價均上升，賀年產品輕微加價，仍無損銷情，未來2周將是銷售高峰期，料銷情更勝去年。

 

　　皇玥今年亦加入年糕市場，推出2款全新黑糖年糕及黃金鹹蛋黃糕，發言人稱，今年原材料成本升26%，各產品售價有單位數字加幅，目前營業額按年仍激增約87%；更因疫情關係，市民或減少拜年，故續推電子禮券供客人預先購買，並可經通訊軟件、電郵等轉贈親友，現時電子禮券銷情按年升逾1倍。

 

電子糕點禮券趁機推

 

　　另外，香港朗廷酒店旗下的米芝蓮三星餐廳唐閣，今年則推出3款年糕，包括傳統發財年糕、臘味蘿蔔糕及臘味芋頭糕，限量4,000盒，發言人指開賣1周後迅即售罄，現計劃「加碼」增加供應。

 

　　香港8度海逸酒店今年新推鴻運十勝紅豆年糕，訂單按年升50%，發言人稱今年食材因貨運船期大減，導致成本大幅飆升，但不敢加價，部分產品如黃金椰汁馬蹄糕，預訂價低至138元，較去年的富貴鮑魚黑松露野菌糕平34%。

 

 

鴻福堂金腿瑤柱蘿蔔糕

 

 

 

皇玥黃金糕禮盒

 

 

香港8度海逸酒店鴻運十勝紅豆年糕

 

 

 

香港朗廷酒店唐閣臘味蘿蔔糕

 

轉載自: 晴報

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