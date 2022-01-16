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17/01/2022

銅鑼灣寵物店員初陽 源頭不明 社區疑暗藏Delta毒鏈

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　　【晴報專訊】Omicron疫情仍未受控，Delta變種疑再流入社區。一名23歲女寵物店員昨初陽，並感染L452R變異病毒株，源頭未明。她曾入住灣仔睿景酒店及到訪最少3間食肆，其香港仔住所昨晚圍封強檢。有專家認為，或有檢疫酒店「走甩」確診患者入社區，亦不排除物傳人或經動物傳人；但對受Delta及Omicron「夾擊」，專家指由於兩變種均已在社區一段時間，高度適應人體，威脅不會因此加大。

 

涉事寵物店昨午已關門

 

　　昨新增11宗個案，當中8宗輸入、2宗可能與輸入相關，另外1人為居北角城市花園74歲男，是早前確診維園跳舞群組73歲婦的家人。而昨初陽個案少於10宗，包括一名23歲銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店女售貨員，去年已打兩劑科興，但本月11日出現流鼻水、喉嚨痛和咳嗽，惟未求醫，前日才接受深喉唾液檢測，CT值達21，病毒量不低，同日最後上班。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指患者染L452R變種，即疑屬Delta。

 

專家：或檢疫「走甩」

 

　　張又指，患者平日上班前會在店內食外賣早餐，午餐亦主要在店內吃外賣，晚餐則返家用膳或同樣食外賣，另放假時曾與朋友外出用膳；另曾跟一朋友入住灣仔睿景酒店一晚，但期間未特別使用酒店設施，並留在房內吃外賣。患者所住的香港仔東勝道2至4號昨晚圍封強檢。

 

張竹君

 

　　張稱，相信個案與近日Omicron個案無關，亦暫未發現近期確診者曾到該寵物店，要再調查感染源頭，而涉事店內有兔仔、倉鼠及龍貓等，患者負責餵飼動物及清潔籠，亦會「抱出嚟」交予客人，惟店內未見有爆發，暫只有其同事、家人及一同用膳朋友需檢疫，料少於10人。張稱，由於源頭不明，意味社區有隱形傳播，憂致幾何級數爆發。

 

　　本港自去年10月一名機場貨運工染Delta後，已再無感染該變種個案。呼吸系統專科醫生梁子超估計，或有輸入個案在檢疫酒店交叉感染，並「走甩」流入社區，建議盡快就初陽個案作全基因分析，對比近日所有確診個案，找出感染源頭。

 

Omicron夾擊 料無增威脅

 

　　對Delta及Omicron夾擊，梁認為兩變種本身都已高度適應人體，加上在社區暴露一段時間，不少港人亦已打疫苗，相信威脅不會加大。至於曾到訪寵物店的客人會否經動物感染，他認為人傳人機會遠比物傳人或動物傳人高，惟動物若由外地來港可能帶病毒，建議要為動物作檢測及取環境樣本助分析。但獸醫黎昌生指，兔仔、倉鼠及龍貓主要在本地繁殖，若由外地引入，恐未必有針對新冠病毒檢疫要求。負責審批動物進出口許可證的漁護署，至截稿前未回應。

 

 


 下一頁　兩樓層6人中招 鄰房開門播毒 海景絲麗酒店爆交叉感染

轉載自: 晴報

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