  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

17/01/2022

犯罪集團串通銀行職員轉走存款$1470萬 勒索女事主百萬贖回款項

#騙案 #勒索 #銀行職員
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】騙徒無處不在，警方上周五於灣仔拘捕4男1女，指他們涉嫌將公司轉讓予一名女子後，因事主未及將公司轉名，騙徒即趁機轉走其戶口1,470萬元資金，並勒索事主100萬元以解凍戶口及贖回逾千萬款項。

 

　　被捕5名人士包括集團主腦及一名銀行職員，當中2人疑有三合會背景，涉串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書罪。

 

督察黎焯楓（左）稱，事主收購公司後，未將公司銀行戶口轉名，導致犯罪集團有機可乘。

 

　　灣仔警區刑事支援隊案件主管督察黎焯楓指，上月初接獲一名女子報案，她聲稱早前在內地透過中介收購一間本地公司，並接收其銀行戶口後開始營運，又存入1,470萬元至戶口內，惟涉案銀行職員指有關戶口涉犯罪活動須凍結；事主整理文件期間，發現存入的資金已被轉走，於是報警。

 

警拘5男女包括主腦

 

　　黎稱，警方調查發現事主收購公司後，未有將公司銀行戶口轉名，導致49歲前任男董事有機可乘，將該筆款項轉往2個傀儡戶口，又向事主勒索100萬元以解凍戶口及取回逾千萬款項。警方遂於上周五在疑人與事主見面交收款項時將其拘捕，相信他是涉案集團主腦，又起出支票、收款單據、註冊公司文件等證物，行動中共4男1女被捕，年齡介乎31至60歲，包括2名製作假貨單企圖欺騙銀行的傀儡戶口持有人。

 

警方檢獲證物包括電腦、支票及疑犯犯案時穿着的衣物。

 

　　灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓相信2名疑犯有黑社會背景，涉案銀行職員則屬內應，在事主存款後藉詞凍結其戶口，認為騙徒利用事主的無知和濫用職權犯案。

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#騙案 #勒索 #銀行職員

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk