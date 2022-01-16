犯罪集團串通銀行職員轉走存款$1470萬 勒索女事主百萬贖回款項

【晴報專訊】騙徒無處不在，警方上周五於灣仔拘捕4男1女，指他們涉嫌將公司轉讓予一名女子後，因事主未及將公司轉名，騙徒即趁機轉走其戶口1,470萬元資金，並勒索事主100萬元以解凍戶口及贖回逾千萬款項。

被捕5名人士包括集團主腦及一名銀行職員，當中2人疑有三合會背景，涉串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書罪。

督察黎焯楓（左）稱，事主收購公司後，未將公司銀行戶口轉名，導致犯罪集團有機可乘。

灣仔警區刑事支援隊案件主管督察黎焯楓指，上月初接獲一名女子報案，她聲稱早前在內地透過中介收購一間本地公司，並接收其銀行戶口後開始營運，又存入1,470萬元至戶口內，惟涉案銀行職員指有關戶口涉犯罪活動須凍結；事主整理文件期間，發現存入的資金已被轉走，於是報警。

警拘5男女包括主腦

黎稱，警方調查發現事主收購公司後，未有將公司銀行戶口轉名，導致49歲前任男董事有機可乘，將該筆款項轉往2個傀儡戶口，又向事主勒索100萬元以解凍戶口及取回逾千萬款項。警方遂於上周五在疑人與事主見面交收款項時將其拘捕，相信他是涉案集團主腦，又起出支票、收款單據、註冊公司文件等證物，行動中共4男1女被捕，年齡介乎31至60歲，包括2名製作假貨單企圖欺騙銀行的傀儡戶口持有人。

警方檢獲證物包括電腦、支票及疑犯犯案時穿着的衣物。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓相信2名疑犯有黑社會背景，涉案銀行職員則屬內應，在事主存款後藉詞凍結其戶口，認為騙徒利用事主的無知和濫用職權犯案。