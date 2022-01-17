龍蝦丸無龍蝦 墨魚丸魷魚製 牛丸摻豬雞 多款肉丸貨不對辦

【晴報專訊】「牛丸無牛」事件一度引發熱議，消委會近期檢驗市面60款肉丸，發現10款龍蝦丸樣本均無「龍蝦」等甲殼類動物基因，墨魚丸亦無墨魚，只以魷魚製成；另有65%牛丸含豬及雞肉，其中1款的雞含量更達87%。

消委會批評肉丸貨不對辦情況不理想，尤其影響有宗教信仰或個別飲食習慣的人士。

部分產品標示與檢測結果不符，涉違反《商品說明條例》，消委會認為情況不理想，促請生產商改善，政府亦需加強抽查。

消委會以基因分析市面24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，發現10款龍蝦丸樣本均無檢出甲殼類動物基因，有產品則寫上「龍蝦味丸」、「仿龍蝦丸」字眼，其中「iEAT龍蝦丸」的成分標示含龍蝦，但卻沒驗出甲殼類動物基因，已轉交海關跟進是否違《商品說明條例》。

而10款墨魚丸樣本中，僅3款驗出100%以墨魚製作，其餘6款墨魚含量比例只有5%至45%，魷魚成分佔比卻達55%至95%，其中1款「真地道無添加墨魚丸」，雖標示含墨魚、魚肉及豬肉，但基因分析結果卻是100%以魷魚製成。另10款魚蛋樣本均驗出魚的基因，含1至13種魚類，其中「DoDo炸魚蛋」標明含「金綫魚」，但基因分析並無此魚類，消委會向港大專家查詢，獲回覆「魚蛋含金綫魚的機會不大」。

涉違商品說明條例

另20款牛丸中，僅3款牛肉丸及4款牛筋丸含100%牛肉，有7款牛肉丸及1款牛筋丸的牛肉比例低於50%，最低一款為「權記雲吞麵」的特級牛丸，牛基因只佔13%，剩下87%為雞基因；「食潮D無麵粉特濃牛筋丸」的雞基因更佔55%，比牛的35%及豬的10%基因比例更高。

消委會總幹事黃鳳嫺批評貨不對辦情況不理想，尤其影響有宗教信仰或個別飲食習慣的人士，認為應清晰標示成分，消費者亦有知情權，強調無論預先包裝或非預先包裝產品亦受商品說明條例規管，促生產商改善，政府亦需加強抽查。

出售以100%墨魚製的城寨墨魚丸大王阮先生指，墨魚口感較彈牙及爽口，相信因魷魚貨量較墨魚充足才混入，其店開業27年只售一款墨魚丸，月賣4,000粒。而以100%牛肉製作的大埔振興肉丸，其總經理陳岳成稱，牛肉成本較豬肉貴1倍，不排除有商家魚目混珠，加入大豆分離蛋白及香精製「仿牛丸」。

墨魚貨量少 牛肉成本貴

至於龍蝦丸，他指坊間龍蝦丸都以蟹柳仿製，「一直都係扮台灣嘅龍蝦丸，大家都知。」

iEAT回應稱，其「龍蝦丸」標籤內容有誤，對此深感抱歉及會更正，貨品已停售。真地道代理商說，據廠房回覆，因採購部出錯，購入一批相類似墨魚的原材料並生產出售，對此致歉，已停賣及回收有問題批次。食潮D代理商指，因食品質素更換生產商，故配方有改變，日後會加倍注意。記者亦有向權記雲吞麵查詢，惟職員稱無回應。

海關稱已接獲報告及跟進，如發現違法會採取執法行動。

75%肉丸高鈉 1款水銀超標恐損胎兒

消委會檢測發現，75%、即45款肉丸屬高鈉，以魚蛋含量最高，平均每100克達814毫克鈉，其中一款非預先包裝自製魚蛋，每100克鈉含量達1,260毫克，食5粒鈉含量已達819毫克，相等於世衞建議每日攝取上限41%，如連同湯底及河粉進食，總鈉含量高達2,013毫克，超過每日建議攝取量2,000毫克，達101%。

另有6款魚蛋、6款墨魚丸及3款龍蝦丸，檢出俗稱水銀的汞或甲基汞，含量最高一款是「德昌魚蛋粉」的魚蛋，每公升達0.26毫克。消委會指，甲基汞有發育神經毒性，對胚胎及胎兒影響大，食1粒該款魚蛋已攝入約3.4微克甲基汞，育齡婦女每周食29粒即超標，已交食安中心跟進。德昌魚蛋粉負責人說，因使用海魚製魚蛋，無法避免有重金屬，且魚肉成分高，故出現相關情況。

其中一款自製魚蛋，倘5粒連同湯底及河粉進食，鈉含量已超世衞建議每日攝取量。（消委會圖片）