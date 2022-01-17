1月5宗剷上行人路 疑無拉手掣 觀塘私家車「打白鴿轉」傷3途人

【晴報專訊】一輛私家車昨晨在觀塘瑞和街疑倒車時因未拉手掣失控「打白鴿轉」，撞到3名途人，連同報稱不適的司機同送院，司機則涉嫌危險駕駛被扣查。今次是1個月內最少第5宗同類意外。有專家指，司機停車時要做好每個步驟，包括拉好手掣及轉波，若未能盡快踩煞車掣，可拉手掣減速及減少傷亡。

涉事車輛的車頭嚴重損毀

事發昨晨近9時半，涉事68歲方姓男司機駕車到瑞和街街市、近崇仁街交界附近，疑因未拉手掣失控，先撞到一名69歲老翁，再撞向附近3間商店，撞倒2名均為66歲的老婦。有閉路電視片段拍到涉事私家車事發時往右後方「打白鴿轉」，車頭掃到商店外貨架，左邊車尾撞倒一名市民後再回到馬路上，車頭嚴重損毀。

司機涉危駕被捕

有目擊店員稱，幸現場人流不算多，否則情況更嚴重，警方初步相信涉事司機是在泊車時不當使用油門和煞車失控，被撞老翁手部受傷，另2老婦分別右側身體和頭部受傷，各人送院時清醒，其中一名老婦需留院，情況穩定。司機其後以涉嫌危險駕駛被捕及扣查，其後准保釋。

今次已是1個月內最少第5宗同類意外，其中最嚴重為去年除夕有私家車於新蒲崗大有街剷上行人路撞入商舖，造成兩人死亡；上周三（12日）元朗合財街一輛保時捷疑失控高速撞上行人路致4人傷。

閉路電視片段拍到涉事車輛（紅圈示）事發時往右後方「打白鴿轉」(網上片段截圖)

香港汽車會會長李耀培認為，同類意外不少是在停車後發生，強調即使停車亦要專注，拉滿手掣後轉「P波」（自動波車輛）或「N波」（棍波車輛）。他估計，今次意外的司機可能是倒車前只踩煞車，並因汽車少許溜前而踩油門倒後，但因用力過猛而失控，強調任何時間都應要完全停車，之後慢慢鬆手掣和踩油門控制車輛；而即使車輛失控也不應慌張，應盡快將車煞停，腳踏不行就拉手掣，以減速及減低對周邊損害。