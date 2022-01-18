浸大研究：接觸雙酚S產品 增乳癌風險

【晴報專訊】以往不少塑膠產品都含有增塑劑雙酚A，但因該物料對人體影響較大，近年漸被雙酚S（BPS）取代，不過浸大研究發現，BPS亦會令乳腺腫瘤增生，推斷同樣可增加人類患乳癌風險。負責研究的學者指，BPS可能存在於嬰兒奶樽、膠樽和熱感影印的收據，提醒市民接觸後要洗手。

雙酚A（BPA）可影響人體內分泌系統並增患乳癌風險，近年開始被部分國家禁用，有廠商遂以BPS替代。浸大研究團隊將小鼠分3組，在低劑量組每日按每公斤體重注射10微克BPS，高劑量組每日接體重注射100微克，並以注射橄欖油為對照組。經8周實驗後，低劑量組小鼠的腫瘤體積和重量，比對照組多13倍和11倍，高劑量組亦比對照組多4倍和4.5倍。

機印收據奶樽等含BPS

學者指，嬰兒奶樽、膠樽和熱感影印的收據都可能含BPS。

另外，低劑量組乳腺腫瘤的壞死區比例達54.7%，高劑量組僅11.5%，但同時癌細胞聚集區內惡性組織擴大，反映低劑量BPS可加快腫瘤生長，而高劑量BPS則可能令腫瘤惡化。團隊亦識別到，BPS可令6個脂質和12個蛋白質生物標誌物出現異變，在人類乳癌組織樣本亦有同樣現象，故推斷BPS會增加人類乳癌的風險。

浸大化學系講座教授蔡宗葦指，BPS對人的影響，有待進一步研究。

帶領研究團隊的浸大化學系講座教授蔡宗葦解釋，雖然低劑量組的腫瘤擴增較明顯，惟腫瘤體積和重量或因細胞組織狀態變化而有所縮減，故增生明顯不代表毒性較高。他引述美國國家環保局資料，指人體每日按每公斤體重，接觸少於50微克BPS仍屬安全，具體影響有待進一步研究，他又指並非癌症病人才會受影響，因人體有良性腫瘤亦很普遍，例如暗瘡等，只要接觸到BPS即有惡化風險，提醒若接觸過含BPS成分的產品，如嬰兒奶樽、膠樽或機印收據後須洗手。