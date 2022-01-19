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20/01/2022

源頭不明個案續現 葵涌邨翁疑偶遇街坊播毒 多間中學爆疫

#葵涌邨逸葵樓 #肺炎疫情 #Omicron #源頭不明個案 #倉鼠 #接種率
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　　【晴報專訊】源頭不明個案湧現。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區有「多個火頭」，葵涌邨逸葵樓79歲老翁因入院照腸鏡揪出疑染Omicron，追查再揭居所同幢的國泰外判鏟車男工初陽，恐因「街角巧遇」中招。

 

　　另有17歲聖若瑟英文中學男生疑染Delta，惟他無養倉鼠，與倉鼠群組關係待查。巴籍婦群組則現4代傳播，波及多所中學，最少60名學生要檢疫。

 

葵涌邨逸葵樓79歲老翁，疑在居所樓下傳染國泰外判鏟車男工。

 

　　本港增16宗新症，7宗屬本地感染，及10多宗初陽。張竹君指，社區存「多個火頭」，源頭不明個案眾多，有79歲老翁周二（18日）在仁濟醫院入院篩查疑屬Omicron，及後揭所住的葵涌邨逸葵樓有53歲國泰外判男鏟車工初陽。他在國泰貨運站5樓工作，不會接觸貨物，本周二最後上班且有咳；與老翁亦非同層或同坐向住戶。老翁常在屋邨公園流連和用膳，因有氣促故口罩戴不好，疑齊針鏟車工在樓下偶遇老翁中招；該廈有多部升降機，未知曾否共乘，大廈昨晚圍封。

 

聖若瑟英中男生初陽 凱滙3座圍封

 

　　聖若瑟英文中學有17歲男生初陽，他上周六（15日）發燒，2日後求醫，病毒量高，更驗出L452R，跟寵物店女店員一樣，惟張指男生無飼養倉鼠，亦未去高危地方，仍屬源頭不明；其觀塘凱滙第3座居所圍封強檢。而男生發燒時有去旺角多個商場和食肆，發病前到APM和樂富廣場等。

 

　　本港最少已有5條源頭不明傳播鏈。當中鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）26歲女教師疑染Omicron，曾一起逛街和午膳的28歲齊針男友人亦初陽。他在K11 MUSEA 5樓上班，日常在商場附近用膳，居住的荃灣恒麗園6座昨強檢。

 

　　另巴籍婦群組有4代傳播。繼與她一同返港的8歲女童確診，令巴籍婦增至「1傳10」，其2名染疫兒子就讀的地利亞修女紀念學校（百老匯）亦有58歲女教師初陽，她本月10、11和14日曾返校監考，疑遭巴籍婦的14歲兒子感染；暫有2教室共60學生檢疫。女教師居住的馬鞍山錦豐苑錦蓉閣A座亦強檢。另同校的12歲男生，依令強檢後呈陽性，其居住的深水埗富昌邨富悅樓圍封。

 

　　巴籍婦的16歲兒子在考場感染16歲男同學後，男生再傳予在香港管理專業協會李國寶中學讀書的14歲家人，並傳染到他家玩耍3兄弟，當中14歲和16歲哥哥讀大澳佛教筏可紀念中學，11歲弟是大嶼山國際學校學生；3兄弟住的映灣園7座亦強檢。

 

深水埗美孚居住上班 不適速檢測

 


學校應否提前放農曆新年假，張竹君指政府正密切留意。

 

　　而香港仔工業學校因有教職員家屬初陽，學校昨起停課2日，寄宿學生亦需回家。張竹君坦言，疫情開始非常嚴峻，十分擔憂，而巴籍婦涉及的10多人疑全屬Omicron BA.2，Delta傳播鏈有3、4人中招，促在深水埗、美孚居住或上班者如有不適應盡快檢測。

 

 

下一頁　男孩哭別倉鼠 片段熱傳 寵物店員病毒基因 似倉鼠樣本

轉載自: 晴報

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